Які дозволи на проживання можуть оформити українці в Туреччині — Finance.ua

Які дозволи на проживання можуть оформити українці в Туреччині Сьогодні 18:15 — Світ

Які дозволи на проживання можуть оформити українці в Туреччині

До Туреччини виїхало понад 844 тис. українців, через повномасштабне вторгнення росії в Україну. За даними посольства України в Туреччині, станом на початок квітня 2024 року в країні залишається близько 23 тисяч осіб.

Про це пише visitukraine.today.

Абсолютна більшість українців, що перебувають у Туреччині не мають статусу біженця, а отримують дозвіл на проживання стандартним для іноземців шляхом.

Термін перебування

Українці можуть знаходитися у Туреччині до 90 днів без візи. Однак, якщо ви плануєте перебувати в країні довше 90 днів, вам необхідно звернутися до відділення Державної міграційної служби Туреччини за місцем вашого перебування.

Там ви зможете отримати дозвіл на короткострокове проживання, який зазвичай дійсний протягом 1−2 років.

Типи дозволів на проживання, які доступні українцям у Туреччині у 2024 році

Оскільки Туреччина не є членом ЄС, українці не можуть набути тут статусу тимчасового захисту, який видають інші європейські країни.

Стати біженцем (або умовним біженцем) громадянам України неможливо, адже держави не мають спільного кордону.

У 2024 році українці у Туреччині можуть оформити виключно:

короткостроковий туристичний дозвіл на проживання;

гуманітарний дозвіл на проживання;



статус міжнародного захисту.



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Як оформити короткостроковий туристичний дозвіл на проживання

Короткостроковий туристичний дозвіл на проживання — найбільш поширений тип посвідок, які оформлюють українці у Туреччині.

Міграційна служба Туреччини видає туристичні посвідки на проживання терміном до 1 року, але для українців у деяких випадках їх термін збільшують до 2 років.

З короткостроковим туристичним дозволом українці можуть:

легально проживати на території Туреччини;

лікуватись у місцевих лікарнях;

оформлювати кредити та іпотеку;

купувати автомобілі та отримувати місцеве водійське посвідчення;

відкривати підприємства;

безкоштовно вивчати англійську і/або турецьку мови;

діти власників дозволу можуть навчатись у державних школах.

Туристична посвідка не передбачає дозволу на працевлаштування. Він видається окремо на загальних підставах.

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Які документи знадобляться для оформлення дозволу:

дійсний біометричний паспорт;

свідоцтво про народження дитини (якщо є діти), перекладене та апостильоване;



договір оренди житла, завірений нотаріусом;



біометричні фото;



страховий поліс;



адреса національної системи електронного оповіщення (UETS);



чек про сплату послуг з оформлення дозволу;



додатково можуть запросити довідку про оформлення на вас однієї з комунальних послуг — газу, світла тощо;



заповнена анкета на сайті Міграційної служби.



Короткостроковий туристичний дозвіл на проживання у Туреччині найчастіше оформлюють ті українці, які мають постійне місце проживання в Туреччині (наприклад, ви орендуєте квартиру), а також стабільний дохід (за межами Туреччині) чи заощадження.

Гуманітарна посвідка на проживання

Гуманітарну посвідку можна отримати у надзвичайній ситуації: наприклад, якщо іноземець не може покинути Туреччину і повернутися до своєї країни у зв’язку з воєнними діями, та при цьому заявник не має можливості податись на дозвіл іншого типу.

Кожна заявка на гуманітрану посвідку розглядається окремо, а подати пакет документів потрібно до міграційного управління за місцем проживання.

не забороняє виїзд за межі країни. Для отримання гуманітарної посвідки також необхідно самостійно оформити медичне страхування . Перевагою дозволу є те, що він

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Проте, так само як і у випадку з туристичною, гуманітарна посвідка не дає дозволу на роботу — для працевлаштування оформлюється окремий документ за загальнозатвердженою процедурою.

Зазвичай гуманітарну посвідку на проживання оформлюють на 1 рік.

Статус міжнародного захисту

Туреччина не надає українцям статус тимчасового захисту, але ви можете претендувати на підвид міжнародного захисту — вторинний захист.

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Фактично, це так званий статус біженця. Його видають на рік з можливістю продовження, і, головне, через 6 місяців після подачі заявки на отримання статусу ви можете працювати без додаткових дозволів на роботу.

Ще один приємний бонус — реєстрація вторинного захисту безкоштовна.

Щоб отримати вторинний захист, можна прийти в місцеве відділення міграційної служби без попередньої реєстрації - там є окрема стійка Ulusrarasi koruma, а також англомовні або російськомовні співробітники.

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Органи державної влади проводять співбесіду із заявниками протягом тридцяти днів з моменту подання заяви. За результатами розгляду заявникам може бути надано статус біженця або вторинний захист. Загалом процедура оформлення займає до 6 місяців.

Перелік документів для отримання статусу міжнародного захисту у Туреччині за посиланням.

Права, які надає надає статус міжнародного захисту українцям у Туреччині:

легальне перебування на 1 рік;

право на роботу через 6 місяців після отримання посвідки заявника;

безкоштовна державна медична страховка;

отримання освіти в державних школах;

допомога з житлом, якщо вам ніде жити;

можливість відкрити рахунок у банку.

Обмеження статусу міжнародного захисту

Однак, необхідно пам’ятати, що цей статус обмежуватиме вас у пересуванні країною і виїзді з неї.

Ви будете зобов’язані перебувати в межах провінції, в якій подались на міжнародний захист. Виїзд з провінції можливий після дозволу міграційної служби.

Виїзд з Туреччини до отримання остаточного статусу (перші 6 місяців після подачі документів) анулюватиме отримання міжнародного захисту.

Тобто будь-коли ви можете добровільно відмовитися від міжнародного захисту та повернутися в Україну, але в такому разі ваш статус буде втрачено.

Також статусом передбачений періодичний контроль з боку міграційної служби — раз на два тижні ви повинні будете відмічатися там.

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