Які дозволи на проживання можуть оформити українці в Туреччині — Finance.ua

Які дозволи на проживання можуть оформити українці в Туреччині
До Туреччини виїхало понад 844 тис. українців, через повномасштабне вторгнення росії в Україну. За даними посольства України в Туреччині, станом на початок квітня 2024 року в країні залишається близько 23 тисяч осіб.
Про це пише visitukraine.today.
Абсолютна більшість українців, що перебувають у Туреччині не мають статусу біженця, а отримують дозвіл на проживання стандартним для іноземців шляхом.
Термін перебування
Українці можуть знаходитися у Туреччині до 90 днів без візи. Однак, якщо ви плануєте перебувати в країні довше 90 днів, вам необхідно звернутися до відділення Державної міграційної служби Туреччини за місцем вашого перебування.
Там ви зможете отримати дозвіл на короткострокове проживання, який зазвичай дійсний протягом 1−2 років.
Типи дозволів на проживання, які доступні українцям у Туреччині у 2024 році
Оскільки Туреччина не є членом ЄС, українці не можуть набути тут статусу тимчасового захисту, який видають інші європейські країни.
Стати біженцем (або умовним біженцем) громадянам України неможливо, адже держави не мають спільного кордону.
У 2024 році українці у Туреччині можуть оформити виключно:
- короткостроковий туристичний дозвіл на проживання;
- гуманітарний дозвіл на проживання;
- статус міжнародного захисту.
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Як оформити короткостроковий туристичний дозвіл на проживання
Короткостроковий туристичний дозвіл на проживання — найбільш поширений тип посвідок, які оформлюють українці у Туреччині.
Міграційна служба Туреччини видає туристичні посвідки на проживання терміном до 1 року, але для українців у деяких випадках їх термін збільшують до 2 років.
З короткостроковим туристичним дозволом українці можуть:
- легально проживати на території Туреччини;
- лікуватись у місцевих лікарнях;
- оформлювати кредити та іпотеку;
- купувати автомобілі та отримувати місцеве водійське посвідчення;
- відкривати підприємства;
- безкоштовно вивчати англійську і/або турецьку мови;
- діти власників дозволу можуть навчатись у державних школах.
Туристична посвідка не передбачає дозволу на працевлаштування. Він видається окремо на загальних підставах.
Які документи знадобляться для оформлення дозволу:
- дійсний біометричний паспорт;
- свідоцтво про народження дитини (якщо є діти), перекладене та апостильоване;
- договір оренди житла, завірений нотаріусом;
- біометричні фото;
- страховий поліс;
- адреса національної системи електронного оповіщення (UETS);
- чек про сплату послуг з оформлення дозволу;
- додатково можуть запросити довідку про оформлення на вас однієї з комунальних послуг — газу, світла тощо;
- заповнена анкета на сайті Міграційної служби.
Короткостроковий туристичний дозвіл на проживання у Туреччині найчастіше оформлюють ті українці, які мають постійне місце проживання в Туреччині (наприклад, ви орендуєте квартиру), а також стабільний дохід (за межами Туреччині) чи заощадження.
Гуманітарна посвідка на проживання
Гуманітарну посвідку можна отримати у надзвичайній ситуації: наприклад, якщо іноземець не може покинути Туреччину і повернутися до своєї країни у зв’язку з воєнними діями, та при цьому заявник не має можливості податись на дозвіл іншого типу.
Кожна заявка на гуманітрану посвідку розглядається окремо, а подати пакет документів потрібно до міграційного управління за місцем проживання.
Для отримання гуманітарної посвідки також необхідно самостійно оформити медичне страхування. Перевагою дозволу є те, що він не забороняє виїзд за межі країни.
Проте, так само як і у випадку з туристичною, гуманітарна посвідка не дає дозволу на роботу — для працевлаштування оформлюється окремий документ за загальнозатвердженою процедурою.
Зазвичай гуманітарну посвідку на проживання оформлюють на 1 рік.
Статус міжнародного захисту
Туреччина не надає українцям статус тимчасового захисту, але ви можете претендувати на підвид міжнародного захисту — вторинний захист.
Фактично, це так званий статус біженця. Його видають на рік з можливістю продовження, і, головне, через 6 місяців після подачі заявки на отримання статусу ви можете працювати без додаткових дозволів на роботу.
Ще один приємний бонус — реєстрація вторинного захисту безкоштовна.
Щоб отримати вторинний захист, можна прийти в місцеве відділення міграційної служби без попередньої реєстрації - там є окрема стійка Ulusrarasi koruma, а також англомовні або російськомовні співробітники.
Органи державної влади проводять співбесіду із заявниками протягом тридцяти днів з моменту подання заяви. За результатами розгляду заявникам може бути надано статус біженця або вторинний захист. Загалом процедура оформлення займає до 6 місяців.
Перелік документів для отримання статусу міжнародного захисту у Туреччині за посиланням.
Права, які надає надає статус міжнародного захисту українцям у Туреччині:
- легальне перебування на 1 рік;
- право на роботу через 6 місяців після отримання посвідки заявника;
- безкоштовна державна медична страховка;
- отримання освіти в державних школах;
- допомога з житлом, якщо вам ніде жити;
- можливість відкрити рахунок у банку.
Обмеження статусу міжнародного захисту
Однак, необхідно пам’ятати, що цей статус обмежуватиме вас у пересуванні країною і виїзді з неї.
Ви будете зобов’язані перебувати в межах провінції, в якій подались на міжнародний захист. Виїзд з провінції можливий після дозволу міграційної служби.
Виїзд з Туреччини до отримання остаточного статусу (перші 6 місяців після подачі документів) анулюватиме отримання міжнародного захисту.
Тобто будь-коли ви можете добровільно відмовитися від міжнародного захисту та повернутися в Україну, але в такому разі ваш статус буде втрачено.
Також статусом передбачений періодичний контроль з боку міграційної служби — раз на два тижні ви повинні будете відмічатися там.
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