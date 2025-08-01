В Барселоні за 10 днів звели 9-поверховий будинок: як це можливо (фото) — Finance.ua

В Барселоні за 10 днів звели 9-поверховий будинок: як це можливо (фото)
У Барселоні за 10 днів побудували дев’ятиповерховий будинок. Про це пишуть ЗМІ Іспанії.
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Так, у районі Ла-Бордета за рекордні 10 днів з’явився дев’ятиповерховий будинок на 40 квартир. Його зібрали з уже готових модулів — як конструктор LEGO.
Блоки прибули майже повністю укомплектованими: з терасами, кухнями, ванними, вікнами, електрикою.
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У будинку також є спільні простори, пральня, велопарковка та їдальня.
Як пишуть експерти, модульне будівництво вважається майбутнім галузі — менше шуму, менше відходів і значно швидше зведення.
Раніше писали, що даними Міністерства інклюзивності, соціального забезпечення та міграції Іспанії, 24% всіх іноземців, які прибули до Іспанії на заробітки, обрали Каталонію.
- далі йдуть Мадрид (20,3%),
- Валенсія (12,6%),
- Андалусія (12,4%).
За останні десять років Іспанія прийняла 1,3 мільйона трудових мігрантів.
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