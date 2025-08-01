В Барселоні за 10 днів звели 9-поверховий будинок: як це можливо (фото) — Finance.ua

В Барселоні за 10 днів звели 9-поверховий будинок: як це можливо (фото) Сьогодні 18:00 — Світ

В Барселоні за 10 днів звели 9-поверховий будинок: як це можливо (фото)

У Барселоні за 10 днів побудували дев’ятиповерховий будинок. Про це пишуть ЗМІ Іспанії.

Читайте також Ціни на готелі в Іспанії зросли на 50%

Так, у районі Ла-Бордета за рекордні 10 днів з’явився дев’ятиповерховий будинок на 40 квартир. Його зібрали з уже готових модулів — як конструктор LEGO.

Блоки прибули майже повністю укомплектованими: з терасами, кухнями, ванними, вікнами, електрикою.

Читайте також Де найчастіше оселяються трудові мігранти в Іспанії

У будинку також є спільні простори, пральня, велопарковка та їдальня.

Як пишуть експерти, модульне будівництво вважається майбутнім галузі — менше шуму, менше відходів і значно швидше зведення.

Каталонію. Раніше писали , що даними Міністерства інклюзивності, соціального забезпечення та міграції Іспанії, 24% всіх іноземців, які прибули до Іспанії на заробітки, обрали

далі йдуть Мадрид (20,3%),

Валенсія (12,6%),

Андалусія (12,4%).

За останні десять років Іспанія прийняла 1,3 мільйона трудових мігрантів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.