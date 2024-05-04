Німецька влада відповіла, чому велика кількість біженців з України проживає у соціальному житлі — Finance.ua
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Німецька влада відповіла, чому велика кількість біженців з України проживає у соціальному житлі

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Фото: Euractiv
Фото: Euractiv
У багатьох районах центральної Німеччини відчутний дефіцит житла для біженців з України. Через це багато з них проживають у соціальному житлі, яке не завжди є ідеальним. Німецька влада пояснює, що не має змоги забезпечити належне розміщення біженців та вирішити цю проблему.
Про це пише mdr.de.

Де розміщують біженців у Німеччині

Німецька влада гарантує українським біженцям дах над головою. Після проживання у колективних центрах українцям надають соціальне житло.
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Також держава компенсує витрати на оренду квартир. Попри це чимало українських біженців досі залишаються жити у спільному житлі.

Чому українці залишаються жити у спільному житлі

Як пояснює місцева влада, бракує як самого соціального житла, так і варіантів квартир від орендодавців.
Районні ради центральної Німеччини хотіли б бачити більшу підтримку з боку федерального уряду, коли йдеться про фінансування квартир для вихідців з України.
Наприклад, за словами голови ради округу Тюрінгія Мартіни Швайнсбург, влада федеральної землі хоче допомогти з розміщенням українських біженців, проте є велике «але».
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«У нас проблема з соціальним житлом. І ще у нас є велика проблема з готовністю орендодавців здавати квартири. Скажу чесно: ми просто не можемо це робити», — зазначає Мартіна Швайнсбург.
Керівник Саксонської районної ради Андре Якоб також розповів, що у Саксонії не вистачає житла для біженців.
«Багато українців все ще живуть у спільному житлі. Це не ідеальне рішення. Їх треба селити в квартири. Але це вдалося лише частково», — сказав він.
Торік до Саксонії приїхало 17 тис. біженців із України. Андре Якоб припускає, що цього року буде така ж кількість.
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«Це, звичайно, вже не рівень 2022 року з напливом біженців. Але якщо правильно дивитися на ситуацію в Україні, то не можна виключати, що не буде нова хвиля біженців», — переконаний Якоб.
У землі Саксонія-Ангальт зараз розміщені 32 тис. українських біженців.
Останнім часом кількість біженців з України, розміщених у землі Саксонія-Ангальт, майже не змінилася, пояснює Міхаель Штрукмаєр, заступник керівника районної ради.
«На даний момент з України приїжджає небагато. У цьому плані райони ще справляються із завданнями», — зазначив Штрукмаєр.

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Штрукмаєр, як і його колеги з Тюрінгії та Саксонії, хотів би бачити більше політичної підтримки округів у фінансуванні квартир для біженців.
Водночас на місцях не збираються відмовлятися від подальшого прийому біженців, хоча влада хотіла б, щоб у Європі відбувався більш рівномірний розподіл утікачів від війни.
Нагадаємо, у Німеччині планують створити національну платіжну картку для біженців, щоб отримувати на неї соціальні виплати. Таке нововведення запровадять для обмеження використання готівки мігрантами.

Довідка Finance.ua:

  • Німеччина щороку витрачає на утримання біженців з України щонайменше 20 млрд євро;
  • лише п’ята частина українських біженців розглядають перспективу повернення в Україну з Німеччину;
  • табори для біженців у Німеччині, які все ще надають притулок українцям.
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