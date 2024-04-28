Підтримка українських біженців у Латвії: що змінилося — Finance.ua
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Підтримка українських біженців у Латвії: що змінилося

Світ
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Підтримка українських біженців у Латвії: що змінилося
Підтримка українських біженців у Латвії: що змінилося, Фото: Getty Images
Підтримка українців у Латвії залишається на високому рівні та майже не змінилася за два роки війни. Водночас суми пожертвувань зменшилися. Найактивніше допомагають українцям молоді латвійці.
Про це стало відомо з опитування, проведеного Центром дослідження ринку та громадської думки SKDS.
За даними дослідження, цього року пожертви на підтримку України або біженців робили 38,7% населення Латвії.
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Це трохи менше, ніж у попередні два роки. Торік пожертви для українців робили 41,9% опитаних, а у 2022 році - 39,2%.
Суми пожертвувань також зменшилися, але кількість жертводавців стабільна.

Хто найбільше допомагає Україні та українцям у Латвії

Завдяки опитуванню з’ясувалося, що молоді жителі Латвії найактивніше допомагають українцям та Україні.
Зокрема, найбільше пожертв робили опитані таких вікових груп:
  • 18−24 років — 52,9%;
  • 25−34 років — 47,8%;
  • інші вікові групи — 30−38%.
Зазначається, що найактивнішими донорами є люди з вищою освітою — таких 46,8%.
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Найбільше жертвують коштів люди латвійської національності - таких 52,4%, а серед опитаних інших національностей — 19,1%.
Водночас торік пожертвування для підтримки українців робили на 4% більше латишів.
Стабільно високою залишається частка людей, які бойкотують товари виробників, які не припинили співпрацю з росією. Такі відповіді дали 31,8% опитаних.
Бойкот товарів також підтримують більше люди віком 18−34 роки.

Чому зменшилась сума пожертв

Експерти пояснюють зниження сум пожертв тим, що значна кількість біженців уже влаштувалися на роботу і тепер менше людей потребують невідкладної допомоги.
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«Якщо ми самі не хочемо колись потребувати таких пожертвувань, то не варто розслаблятися і треба це робити й надалі. Треба пам’ятати, що поки українці воюють, вони борються не лише за свою свободу, а й за нашу», — зазначив голова Ризького центру підтримки українців Петеріс Грубе.
Нагадаємо, раніше сайт lsm. lv повідомляв, що майже 9 тисяч цивільних українців у Латвії працюють або мають власне підприємство. Це менше половини від загальної кількості працюючих українців у Латвії.
Українці в Латвії працюють у таких сферах, як громадське харчування, роздрібна торгівля, вантажні перевезення, гостинність, лікарняна робота, а також будівництво.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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