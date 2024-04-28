Підтримка українських біженців у Латвії: що змінилося — Finance.ua

Підтримка українських біженців у Латвії: що змінилося Сьогодні 19:02 — Світ

Підтримка українських біженців у Латвії: що змінилося, Фото: Getty Images

Підтримка українців у Латвії залишається на високому рівні та майже не змінилася за два роки війни. Водночас суми пожертвувань зменшилися. Найактивніше допомагають українцям молоді латвійці.

Про це стало відомо з опитування, проведеного Центром дослідження ринку та громадської думки SKDS.

За даними дослідження, цього року пожертви на підтримку України або біженців робили 38,7% населення Латвії.

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Це трохи менше, ніж у попередні два роки. Торік пожертви для українців робили 41,9% опитаних, а у 2022 році - 39,2%.

Суми пожертвувань також зменшилися, але кількість жертводавців стабільна.

Хто найбільше допомагає Україні та українцям у Латвії

Завдяки опитуванню з’ясувалося, що молоді жителі Латвії найактивніше допомагають українцям та Україні.

Зокрема, найбільше пожертв робили опитані таких вікових груп:

18−24 років — 52,9%;

25−34 років — 47,8%;

інші вікові групи — 30−38%.

Зазначається, що найактивнішими донорами є люди з вищою освітою — таких 46,8%.

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Найбільше жертвують коштів люди латвійської національності - таких 52,4%, а серед опитаних інших національностей — 19,1%.

Водночас торік пожертвування для підтримки українців робили на 4% більше латишів.

Стабільно високою залишається частка людей, які бойкотують товари виробників, які не припинили співпрацю з росією. Такі відповіді дали 31,8% опитаних.

Бойкот товарів також підтримують більше люди віком 18−34 роки.

Чому зменшилась сума пожертв

Експерти пояснюють зниження сум пожертв тим, що значна кількість біженців уже влаштувалися на роботу і тепер менше людей потребують невідкладної допомоги.

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«Якщо ми самі не хочемо колись потребувати таких пожертвувань, то не варто розслаблятися і треба це робити й надалі. Треба пам’ятати, що поки українці воюють, вони борються не лише за свою свободу, а й за нашу», — зазначив голова Ризького центру підтримки українців Петеріс Грубе.

Нагадаємо, раніше сайт lsm. lv повідомляв , що майже 9 тисяч цивільних українців у Латвії працюють або мають власне підприємство. Це менше половини від загальної кількості працюючих українців у Латвії.

Українці в Латвії працюють у таких сферах, як громадське харчування, роздрібна торгівля, вантажні перевезення, гостинність, лікарняна робота, а також будівництво.

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