Чи планують повертатися біженці з Молдови та Польщі (дослідження) — Finance.ua

Чи планують повертатися біженці з Молдови та Польщі (дослідження) Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Чи планують повертатися біженці з Молдови та Польщі (дослідження)

Більшість людей, які втекли з України — це жінки, діти та люди похилого віку. Для 57% респондентів у Польщі та 48% у Молдові минуло понад 18 місяців, відколи вони залишили свої будинки, родину та друзів.

Про це пише в досліженні норвезьке Refugee Council (NRC), що було проведено між груднем 2023 року і лютим 2024 року.

Молдова

За результатами дослідження, у Молдові вони покладаються на гуманітарну допомогу як на основне джерело доходу 71% респондентів;. не можуть задовольнити основні потреби, незважаючи на отримання допомоги — 37%;. висловлюють невпевненість у своєму майбутньому — 43% опитаних.

Польща

Ситуація й у Польщі: робота є джерелом доходу у 58% опитаних;. із них не отримують достатнього доходу для себе та своїх домогосподарств — 80%;. мають невпевненість у своєму майбутньому — 44%.

«Через два роки біженці з України, особливо люди похилого віку, намагаються звести кінці з кінцями в сусідніх європейських країнах. Існує реальний ризик того, що через скорочення фінансування вразливі біженці зіткнуться із додатковими труднощами, причому багато хто — з бідністю та повторними переміщеннями», — пише NRC.

Нагадаємо, 12 березня 2022 року Сейм Республіки Польща ухвалив Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, який скорочено називають «спецзаконом про допомогу» або «спецзаконом».

Більшість положень цього Закону набули чинності в той самий день й діють досі, хоч й були змінені понад 20 поправками.

Цей закон містить конкретні положення, які дозволяють законне перебування українців у Польщі. Окрім того, низку пільг для громадян України, які були змушені залишити свою країну внаслідок бойових дій.

Наразі термін, протягом якого перебування громадян України на території Республіки Польща вважається законним, закінчується 30 червня 2024 року.

Ці зміни стосуються продовження періоду тимчасового захисту в Республіці Польща до 30 вересня 2025 року, можливості замість статусу тимчасового захисту отримати посвідку на тимчасове проживання на три роки за спрощеною процедурою, обов’язку українських дітей навчатися в польських школах з нового навчального року, а також скасовують низку пільг, якими користуються українці.

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