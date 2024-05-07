Уряд України оприлюднив дані про зарплати прем'єра та віце-прем'єрів — Finance.ua

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Уряд України оприлюднив дані про зарплати прем'єра та віце-прем'єрів

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Уряд України оприлюднив дані про зарплати прем'єра та віце-прем'єрів
Уряд України оприлюднив дані про зарплати прем'єра та віце-прем'єрів, Фото: kmu.gov.ua
Кабінет Міністрів оприлюднив дані про заробітні плати прем'єра та віцепрем'єрів за квітень 2024 року.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Згідно з повідомленням, фактично прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримав заробітну плату розміром 77 404,77 гривні.
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Нарахована заробітна плата — 96 155,00 гривень, у тому числі:
  • посадовий оклад — 48 077,50 гривні;
  • заробітна плата за час відрядження — 48 077,50 гривні.
Фактично отримана першим віцепрем'єр-міністром — міністром економіки Юлією Свириденко заробітна плата становила 72 207,39 гривні.
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Нарахована заробітна плата — 89 698,62 гривні, у тому числі:
  • посадовий оклад — 43 706,82 гривні;
  • заробітна плата за час відрядження — 34 965,44 гривні;
  • допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок організації - 11 026,36 гривні.
Фактично отримана віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною заробітна плата становила 80 842,68 гривні.
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Нарахована заробітна плата — 100 425,70 гривні, у тому числі:
  • посадовий оклад — 83 042,95 гривні;
  • заробітна плата за час відрядження — 17 382,75 гривні.
Фактично отримана віцепрем'єр-міністром — міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук заробітна плата становила 77 404,77 гривні.
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Нарахована заробітна плата — 96 155,00 гривень, у тому числі:
  • посадовий оклад — 65 560,23 гривні;
  • заробітна плата за час відрядження — 30 594,77 гривні.
Фактично отримана віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим заробітна плата становила 77 404,77 гривні.
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Нарахована заробітна плата — 96 155,00 гривень, у тому числі:
  • посадовий оклад — 96 155,00 гривень.
Фактично отримана віцепрем'єр-міністром з відновлення — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим заробітна плата становила 77 404,77 гривні.
Нарахована заробітна плата — 96 155,00 гривень, у тому числі:
  • посадовий оклад — 74 301,59 гривні;
  • заробітна плата за час відрядження — 21 853,41 гривні.
Фактично отримана міністром Кабінету міністрів Олегом Немчіновим заробітна плата становила 72 196,42 гривні.
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Нарахована заробітна плата — 178 914,93 гривні, у тому числі:
  • посадовий оклад — 87 413,64 гривні;
  • відпустка — 2780,57 гривні;
  • матеріальна допомога на оздоровлення — 84 350,04 гривні;
  • заробітна плата за час відрядження — 4370,68 гривні.
Фактично отримана державним секретарем Кабінету міністрів Олександром Яремою заробітна плата становила 110 128,90 гривні.
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Нарахована заробітна плата — 136 806,08 гривні, у тому числі:
  • посадовий оклад — 71 010,55 гривні;
  • надбавка за ранг — 800,00 гривень;
  • надбавка за вислугу років — 25 730,88 гривні;
  • надбавка за роботу з таємними документами — 18 379,20 гривні;
  • заробітна плата за час відрядження — 20 885,45 гривні.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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