В Україні продовжує скорочуватись кількість чиновників — Finance.ua

В Україні продовжує скорочуватись кількість чиновників Сьогодні 20:13 — Казна та Політика

В Україні продовжує скорочуватись кількість чиновників

За перший квартал 2024 року фактична кількість працюючих державних службовців складає 159 333 особи. Упродовж трьох місяців їх стало менше на 571.

Про це повідомляє Національне агентство України з питань державної служби.

Кількість вакантних посад

З огляду на цю динаміку збільшилася кількість вакантних посад на державній службі. Зараз їх 40 769, що на 1667 більше, аніж у попередньому кварталі.

Інфографіка: НАДС

Фактична кількість держслужбовців

Фактична кількість працюючих державних службовців-жінок складає 119 696 осіб, чоловіків — 39 637.

Інфографіка: НАДС

В Україні наразі нараховується 4 180 державних службовців (з них 812 — жінки), які мобілізовані або проходять службу у військах територіальної оборони ЗСУ та добровольчих формуваннях територіальних громад.

«Ця кількість упродовж трьох місяців зросла на 42 особи (з них 38 — жінки). З початку повномасштабної агресії 138 державних службовців загинули, а 263 — зазнали поранення», — додали в НАДС.

1180 державних службовців наразі перебувають за кордоном. Упродовж трьох місяців їх стало менше на 204 особи.

Раніше йшлося про те, що в Україні можуть значно скоротити «інфраструктуру управління держави». Йдеться про звільнення низки міністрів та ліквідації цілих міністерств. Такий сценарій можливий, якщо буде тривати дефіцит державного бюджету. Про це сказав президент Володимир Зеленський.

Довідка Finance.ua:

на посади державної служби за 2023 рік прийшли працювати 36 187 бажаючих, тоді як звільнилося 40 193. Згідно зі статистикою, найбільше держслужбовців звільнилося у третьому кварталі 2023 року — 10 522, тоді як призначено на посади найбільше було у четвертому кварталі 2023 року — 9895;

з 1 січня 2024 року зарплата в державному секторі стала прозорою. Держслужбовцям скасували стимулюючі виплати, а щомісячні премії будуть обмежені;



Міністерство фінансів опублікувало аналітичну панель для моніторингу заробітних плат та чисельності працівників державних установ;



уряд прийняв рішення з 1 квітня скоротити вакантні штатні посади в системі державних органів на 19,3 тис. посад.



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