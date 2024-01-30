В Україні значно поменшало бажаючих працювати на держслужбі — Finance.ua

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В Україні значно поменшало бажаючих працювати на держслужбі

Особисті фінанси
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В Україні значно поменшало бажаючих працювати на держслужбі
В Україні значно поменшало бажаючих працювати на держслужбі
На посади державної служби за 2023 рік прийшли працювати 36 187 бажаючих, тоді як звільнилося 40 193.
Статистичні дані про кількісний склад державних службовців опублікувало Національне агентство з питань державної служби (НАДС).
Згідно зі статистикою, найбільше держслужбовців звільнилося у третьому кварталі 2023 року — 10 522, тоді як призначено на посади найбільше було у четвертому кварталі 2023 року — 9895.
В Україні значно поменшало бажаючих працювати на держслужбі
Усього за минулий рік кинути державну службу вирішило 40 193 держслужбовці, а розпочати — 36 187.
В Україні значно поменшало бажаючих працювати на держслужбі
Таким чином, порівняно з 2022 роком кількість держслужбовців у 2023 році в Україні скоротилася на 5 518 осіб. Фактична кількість працюючих держслужбовців — 159 904, загальна кількість посад становить 206 151.
В Україні значно поменшало бажаючих працювати на держслужбі
Нагадаємо, з 1 січня 2024 року зарплата в державному секторі стала прозорою. Держслужбовцям скасували стимулюючі виплати, а щомісячні премії будуть обмежені.
Станом на 01.01.2023 у 109 органах державної влади фактично працювало 175,8 тис. осіб. Протягом 2022 року фактична чисельність працівників цих органів знизилася на 9,6 тис. осіб.
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За матеріалами:
Українські Новини
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