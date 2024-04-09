Із сайту НАЗК зникають декларації чиновників: в агентстві пояснили причину — Finance.ua

Із сайту НАЗК зникають декларації чиновників: в агентстві пояснили причину Сьогодні 16:46

Із сайту НАЗК зникають декларації чиновників: в агентстві пояснили причину

Деякі українські посадовці тимчасово мають право на вилучення з відкритого доступу своїх декларацій з реєстру Національного агентства з питань протидії корупції (НАЗК). Через це деколи пов’язані з ними документи можуть зникати з сайту антикорупційного відомства.

не засекречують декларації, розуміючи важливість декларацій як інструменту контролю статків посадовців. Про це заявили у НАЗК . В агентстві наголосили, що, розуміючи важливість декларацій як інструменту контролю статків посадовців.

«Закон про відновлення декларування передбачив, що на період до припинення або скасування воєнного стану у відкритому доступі з безпекових причин не відображатимуться декларації певних категорій службовців. Адже держава в умовах повномасштабного вторгнення має гарантувати безпеку декларантів та членів їх сімей», — пояснили у НАЗК.

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За умови виконання низки умов, що стосуються декларанта чи його рідних, з відкритого реєстру можуть бути вилучені його декларації та повідомлення про суттєві зміни у майновому стані за всі періоди. Порядок вилучення таких документів був розроблений у жовтні 2023 року — згідно затвердженої процедури, питання про наявність підстав для вилучення декларації покладається виключно на ініціатора подання.

Наприклад, ініціатором подання може бути керівник ЦОВВ чи голова місцевої ради. Щодо військовослужбовців ЗСУ таке питання можуть порушити виключно начальник Генштабу ЗСУ або його заступник.

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«НАЗК, отримавши подання, перевіряє його лише на відповідність затвердженій формі, а також на наявність повноважень підписанта на ініціювання питання про вилучення декларацій певної категорії декларантів … Після цього НАЗК як держатель Реєстру декларацій технічно вилучає документи з публічної частини Реєстру», — додали у відомстві.

Тобто НАЗК з власної ініціативи не вилучає документи з Реєстру декларацій, а також агентство не зобов’язане перевіряти наявність підстав для внесення подання.

Обозреватель За матеріалами:

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