Майже кожна друга відібрана декларація ідентифікована як ризикова — НАЗК Сьогодні 13:32 — Казна та Політика

Майже кожна друга відібрана декларація ідентифікована як ризикова — НАЗК

Майже кожна друга відібрана для повної перевірки декларація ідентифікована як ризикова і містить інформацію про активи, які значно збільшилися під час воєнного стану.

Про це повідомила керівник Управління проведення повних перевірок НАЗК Юлія Кулікова в ефірі Українського радіо

За словами Кулікової, агентство зараз проводить трохи більше 300 таких перевірок.

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«Майже кожна друга відібрана декларація ідентифікована як ризикова. Тобто містить інформацію про значні грошові активи, які значно збільшились порівняно з попередніми довоєнними періодами, які містять інформацію про значні активи у вигляді криптовалюти, і ті, які мають набуті активи під час воєнного стану на значні суми, тобто мільйон і більше», — сказала вона.

Керівник управління уточнила, що переважно це декларації, подані представниками місцевого самоврядування, органів досудового розслідування, судової влади, митниками, податківцями та народними депутатами.

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«…Лідерами є представники органів місцевого самоврядування. Це, напевно, логічно, оскільки в Україні децентралізація і розпорядниками місцевих бюджетів є саме вони. На другому місці - це представники органів досудового розслідування (слідчі, в тому числі представники органів прокуратури). На третьому місці - представники органів судової влади. Далі йдуть митники і податківці. Далі - народні депутати. І замикають „лідерів“ — керівники державних підприємств, в тому числі оборонної сфери», — поінформувала вона.

Кулікова зазначила, що якщо говорити про географію, то беззаперечним «лідером» є Київ. «На другому місці - Одеська область. Далі Львівська і Київська. Харків, Черкаси, і замикає лідерів Дніпро», — додала вона.

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Водночас Кулікова зауважила, що рівень поданих декларацій досить високий, майже сягає показників довоєнного 2020 року, за який було подано 710 тисяч декларацій. «Зараз — 656 тисяч за 2021 рік, 649 тисяч за 2022-й і майже 670 тисяч — за 2023-й звітний період. Тому активність спостерігалась. Так, є трохи зменшення за кількістю, але це певним чином пояснюється тим, що кампанія декларування у воєнний період була з певними особливостями, визначеними на рівні закону», — зауважила представниця НАЗК.

Укрінформ За матеріалами:

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