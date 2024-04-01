Кличко подав декларацію: скільки мер Києва заробив у 2023 році — Finance.ua

Кличко подав декларацію: скільки мер Києва заробив у 2023 році Сьогодні 13:32

Кличко подав декларацію: скільки мер Києва заробив у 2023 році, Фото: РБК-Україна

Міський голова Києва Віталій Кличко задекларував доходи, що були здобуті минулого року. Мер вказав 1 мільйон гривень заробітної плати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на декларацію

За даними з декларації, у 2023 році увесь дохід Кличка становила його заробітна плата з Київської міської державної адміністрації - 1 003 636 гривень. Також він вказав у декларації 338 500 гривень, 35 800 доларів та 3 євро на банківських рахунках.

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Мер столиці вніс й готівкові заощадження, а саме 209 400 гривень, 52 000 доларів та 68 300 євро. Окрім того, 150 тисяч доларів та 2 200 000 євро Кличко згідно з декларацією, позичив своєму братові Володимиру Кличку.

Власність

У власності Кличка, за даними НАЗК, перебуває квартира (251,8 м²) у Києві, а сам він зареєстрований у квартирі брата (43,6 м²) у Києві.

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Також міський голова володіє будинком відпочинку (785,5 м²) та користується земельною ділянкою (2500 м²) у селі Лютіж Київської області.

Транспорт

Кличко володіє мотоциклом Fine custom Puncher 2009 року випуску, причепом Ironhorse Widebody 2013 року випуску та автомобілем Land Rover Discovery 2013 року випуску.

Крім того, також безплатно користується трьома автомобілями: два Toyota Sequoia 2021 року випуску та Toyota Sequoia 2014 року випуску, які орендує його брат.

Дорогоцінності та корпоративні права

Кличко задекларував й дорогоцінності. Зокрема:

антикварний камінний годинник другої половини ХІХ століття (Jacques Murray & Co),

сім наручних чоловічих годинників (два IWC, три Frank Muller, два Mont Blanc);

рояль (Yamaha).

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Згідно з декларацією, Кличко також володіє корпоративними правами двох благодійних організацій: «Благодійний фонд Майбутній Київ» та Благодійний фонд «Фонд Кличка».

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