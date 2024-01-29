Зеленський оприлюднив декларації: скільки заробила родина президента за два роки — Finance.ua

Зеленський оприлюднив декларації: скільки заробила родина президента за два роки Сьогодні 12:21

Зеленський оприлюднив декларації: скільки заробила родина президента за два роки

Доходи президента України Володимира Зеленського та його родини скоротилися за останні роки.

Про це свідчать дані з його декларації.

«Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2021 та 2022 роки», — сказано в повідомленні.

Доходи за 2021 рік

Згідно з декларацією за 2021 рік, доходи глави держави та членів його родини становили 10 млн 824 тис. 507 грн, зокрема дохід від продажу ОВДП — 5 млн 359 тис. 600 грн.

Доходи родини Володимира Зеленського у 2021 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 5 млн 464 тис. 907 грн.

Дохід сім'ї президента у 2021 році порівняно з 2020-м скоротився на 11 млн 922 тис. 320 грн. Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець 2021 року також зменшився.

Володимир Зеленський і надалі залишається власником низки торговельних марок. Зокрема, у 2021 році завершився процес реєстрації 22 торговельних марок, який розпочався задовго до його обрання на посаду президента України.

Доходи за 2022 рік

Згідно з декларацією 2022 року, доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3 млн 692 тис. 683 грн.

Доходи родини президента за 2022 рік зменшилися у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України внаслідок початку повномасштабної агресії росії проти нашої країни.

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Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець 2022 року скоротився майже на 1 млн 800 тис. грн.

Інших змін у 2021 та 2022 роках щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося.

Нагадаємо, електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабної агресії росії. Наразі норму вирішили повернути. Спершу Верховна Рада ухвалила відповідний закон, але без важливої поправки щодо миттєвого відкриття реєстру декларацій.

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Після цього українці створили петицію із закликом до президента Володимира Зеленського ветувати закон. Він наклав вето та закликав парламентаріїв прийняти закон з урахуванням норми про відкритий реєстр.

Згодом ВР схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента, а Зеленський його підписав.

Довідка Finance.ua:

наразі тривають кампанії декларування за 2021−2023 роки. Національне агентство з питань запобігання корупції проаналізувало порушення, які допускають декларанти;

НАЗК змінило підхід до перевірки декларацій державних службовців, у тому числі залучивши до роботи штучний інтелект;

державні службовці за весь 2022 рік та десять місяців 2023 року подали 972 456 декларацій.

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