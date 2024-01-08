НАЗК назвало десять найпоширеніших порушень у деклараціях — Finance.ua

НАЗК назвало десять найпоширеніших порушень у деклараціях Сьогодні 19:14 — Казна та Політика

НАЗК назвало десять найпоширеніших порушень у деклараціях

Наразі тривають кампанії декларування за 2021−2023 роки. Тож, Національне агентство з питань запобігання корупції проаналізувало порушення, які допускають декларанти.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Найпоширенішими порушеннями є:

Незазначення інформації про нерухомість та транспортні засоби, які належать декларантам або членам сім'ї на праві власності чи користування. Найчастіше забувають декларувати земельні ділянки, на яких розташовані їх будинки. Незазначення вартості об'єктів декларування (квартир, будинків, земельних ділянок, автомобілів тощо), при цьому така інформація вказана в первинних документах про набуття права власності. Недекларування об'єкта нерухомості, що використовувався для проживання декларанта та членів сім'ї у звітному періоді, а в окремих випадках взагалі недекларування жодного об'єкта нерухомості. Зазначення державного номерного знаку автомобіля замість ідентифікаційного номеру (VIN-коду). Зазначення загальної вартості цінних паперів, замість номінальної вартості одного цінного паперу. Зазначення себе джерелом доходу замість органу, установи чи організації, яка виплачувала заробітну плату чи інші види доходу. Зазначення розміру фактично виплаченого, а не нарахованого (з податками) доходу. Незазначення доходів, отриманих у вигляді подарунків у негрошовій формі (будинок, автомобіль тощо), прощеного боргу. Декларування грошових активів у вигляді готівкових коштів, але недекларування інших видів грошових активів, розмір яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, при тому, що розмір активів рахується сукупно. Зазначення депутатами місцевих рад фактичної посади та місця своєї роботи (директор ТОВ, вчитель тощо) у полі посади замість статусу «депутат», за яким виник обов’язок подати декларацію.

Нагадаємо, у грудні минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

borgexpert За матеріалами:

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