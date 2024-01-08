НАЗК назвало десять найпоширеніших порушень у деклараціях — Finance.ua

НАЗК назвало десять найпоширеніших порушень у деклараціях
Наразі тривають кампанії декларування за 2021−2023 роки. Тож, Національне агентство з питань запобігання корупції проаналізувало порушення, які допускають декларанти.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Найпоширенішими порушеннями є:
- Незазначення інформації про нерухомість та транспортні засоби, які належать декларантам або членам сім'ї на праві власності чи користування. Найчастіше забувають декларувати земельні ділянки, на яких розташовані їх будинки.
- Незазначення вартості об'єктів декларування (квартир, будинків, земельних ділянок, автомобілів тощо), при цьому така інформація вказана в первинних документах про набуття права власності.
- Недекларування об'єкта нерухомості, що використовувався для проживання декларанта та членів сім'ї у звітному періоді, а в окремих випадках взагалі недекларування жодного об'єкта нерухомості.
- Зазначення державного номерного знаку автомобіля замість ідентифікаційного номеру (VIN-коду).
- Зазначення загальної вартості цінних паперів, замість номінальної вартості одного цінного паперу.
- Зазначення себе джерелом доходу замість органу, установи чи організації, яка виплачувала заробітну плату чи інші види доходу.
- Зазначення розміру фактично виплаченого, а не нарахованого (з податками) доходу.
- Незазначення доходів, отриманих у вигляді подарунків у негрошовій формі (будинок, автомобіль тощо), прощеного боргу.
- Декларування грошових активів у вигляді готівкових коштів, але недекларування інших видів грошових активів, розмір яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, при тому, що розмір активів рахується сукупно.
- Зазначення депутатами місцевих рад фактичної посади та місця своєї роботи (директор ТОВ, вчитель тощо) у полі посади замість статусу «депутат», за яким виник обов’язок подати декларацію.
Нагадаємо, у грудні минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
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