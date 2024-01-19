Шмигаль заробляє в 7 разів менше за свою дружину: прем'єр показав у декларації, чим володіє його родина — Finance.ua

Шмигаль заробляє в 7 разів менше за свою дружину: прем'єр показав у декларації, чим володіє його родина Сьогодні 10:33

Шмигаль заробляє в 7 разів менше за свою дружину: прем'єр показав у декларації, чим володіє його родина

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прозвітував у своїй декларації про заробіток 900 тис. грн за рік. Водноччас глава уряду зазначив, що його дружина Катерина Шмигаль отримала за той же період близько 7 млн грн, що більш ніж всемеро перевищує заробітки самого прем'єра.

Про це свідчать дані щорічної електронної декларації Шмигаля, пише Обозреватель . Це декларація за 2022 рік, вона була подана 17 січня 2024 року.

Зазначається, що свої 900 тис. грн. Шмигаль отримав у вигляді зарплати за основним місцем роботи. Заробіток дружини прем'єра складається здебільшого із доходу від занять підприємницькою діяльністю (7 млн грн). Проте додаткові 27,6 тис. грн Катерина Шмигаль отримала у вигляді пенсії по інвалідності.

Крім заробітків, Шмигаль звітував і про заощадження сім'ї. Згідно з декларацією, сам глава уряду тримає готівкою 140 тис. доларів. Його дружина має 85 тис. доларів і ще 68 тис. євро. За рік її заощадження зросли дуже суттєво — у 2021 році вона зберігала готівкою лише 35 тис. грн.

Також у Шмигалів є рахунки в банках. Денис Шмигаль має на цих рахунках 209 тис. грн, а його дружина — сумарно понад 302 тис. грн. Ще 316 грн перебуває на рахунку дочки Шмигаля Ганни.

На сім'ю записаний один автомобіль, яким володіє саме Катерина Шмигаль. Це Land Rover Discovery Sport 2016 року випуску. Вказана вартість машини — 831,9 тис. грн.

Нерухомості у Шмигалів помітно більше, ніж автомобілів. Так, як спільне майно подружжя зазначений житловий будинок у Львові, площа становить 215,9 кв.

Також подружжя має земельну ділянку на 2200 кв. м у Львівській області. А Катерина Шмигаль додатково є власницею такої нерухомості:

земельну ділянку у Львові на 151 кв. м.

частка 25% у земельній ділянці на 458 кв. м (теж у Львові);

гараж на 17,7 кв. м у Львові.

Обозреватель За матеріалами:

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