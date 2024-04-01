Зеленський оприлюднив декларацію про доходи: скільки заробила родина президента у 2023 році — Finance.ua
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Зеленський оприлюднив декларацію про доходи: скільки заробила родина президента у 2023 році

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Зеленський оприлюднив декларацію про доходи: скільки заробила родина президента у 2023 році
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи: скільки заробила родина президента у 2023 році
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Загальна сума доходів

Згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його родини становили 12 млн 423 тис. 008 грн, у тому числі дохід від продажу ОВДП — 7 млн 455 тис. 972 грн.
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Доходи родини Володимира Зеленського у 2023 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 4 млн 967 тис. 036 грн.

Чому зросли доходи

Збільшення доходів у порівнянні з минулим роком відбулося у зв’язку з відновленням орендних платежів.
Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець минулого року зменшився майже на 2 млн 800 тис. грн.
Інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося.
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Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко задекларував доходи, що були здобуті минулого року. Мер вказав 1 мільйон гривень заробітної плати. Також він вказав у декларації 338 500 гривень, 35 800 доларів та 3 євро на банківських рахунках.
За даними НАЗК, до 31 березня, коли закінчується період подачі декларацій за звітний період 2023 року, публічні службовці подали понад 664 тисячі документів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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