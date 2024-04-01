Зеленський оприлюднив декларацію про доходи: скільки заробила родина президента у 2023 році — Finance.ua

Зеленський оприлюднив декларацію про доходи: скільки заробила родина президента у 2023 році Сьогодні 18:00

Зеленський оприлюднив декларацію про доходи: скільки заробила родина президента у 2023 році

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Загальна сума доходів

Згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його родини становили 12 млн 423 тис. 008 грн, у тому числі дохід від продажу ОВДП — 7 млн 455 тис. 972 грн.

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Доходи родини Володимира Зеленського у 2023 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 4 млн 967 тис. 036 грн.

Чому зросли доходи

Збільшення доходів у порівнянні з минулим роком відбулося у зв’язку з відновленням орендних платежів.

Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець минулого року зменшився майже на 2 млн 800 тис. грн.

Інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко задекларував доходи, що були здобуті минулого року. Мер вказав 1 мільйон гривень заробітної плати. Також він вказав у декларації 338 500 гривень, 35 800 доларів та 3 євро на банківських рахунках.

За даними НАЗК, до 31 березня, коли закінчується період подачі декларацій за звітний період 2023 року, публічні службовці подали понад 664 тисячі документів.

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