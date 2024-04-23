Школярі проходитимуть загальновійськову підготовку: Рада підтримала законопроєкт — Finance.ua

Школярі проходитимуть загальновійськову підготовку: Рада підтримала законопроєкт Сьогодні 17:17 — Казна та Політика

Школярі проходитимуть загальновійськову підготовку: Рада підтримала законопроєкт

Народні депутати у першому читанні проголосували за законопроєкт № 11 092 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки.

Про це розповів ініціатор законопроєкту, народний депутат від фракції «Слуга Народу», член Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук.

«Зараз існують два поняття, що визначають систему підготовки: допризовна та початкова загальновійськова підготовка, які суперечать один одному. У зв’язку з цим пропонуємо усунути колізію», — пояснив Грищук.

Для чого це необхідно

Як зазначив парламентар, зміни дозволять актуалізувати підзаконні нормативні акти, що досі розділяють дівчат та хлопців під час вивчення предмета «Захист України» та обмежують навчання жінок у закладах вищої освіти, які хочуть викладати предмет.

Він додав, що наразі Міносвіти працює над оновленням змісту цього предмету.

Метою прийняття проєкту закону є приведення у відповідність чинних законів України щодо визначення поняття системи підготовки, що здійснюється шляхом вивчення навчального предмета «Захист України».

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Очікується, що ухвалення законопроєкту сприятиме розвитку початкової загальновійськової підготовки як основи підготовки громадян України до національного спротиву.

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