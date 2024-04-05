У Генштабі дали важливі пояснення щодо зменшення призовного віку — Finance.ua

У Генштабі дали важливі пояснення щодо зменшення призовного віку Сьогодні 19:14 — Особисті фінанси

Генеральний штаб Збройних сил дав пояснення щодо нового законодавства України про зменшення призовного віку.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу

Президентом України підписано Закон України від 30.05.2023 № 3127-IX «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», яким зменшено з 27 до 25 років вік перебування громадян на військовому обліку призовників.

«Зокрема, громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється в контексті реформування системи підготовки громадян до проходження військової служби та готовності до виконання конституційного обов’язку із захисту Батьківщини», — сказано у повідомленні.

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Верховною Радою України у першому читанні прийнято проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» (р.н. 10 449 від 30.01.2024), яким передбачено скасування строкової військової служби та введення замість неї базової військової служби та базової загальновійськової підготовки.

Зокрема, у законопроєкті передбачається можливість вибору призовниками року проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку.

Довідка Finance.ua:

Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав одразу кілька законопроєктів, які безпосередньо впливають на мобілізацію в Україні. Зокрема, президент знизив вік мобілізації з 27 до 25 років і скасував статус «обмежено придатних».

«На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення до військової частини виповнилося 18 років, і старші особи, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову», — йдеться в документі.

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