Зеленський повідомив про зростання військового виробництва — Finance.ua
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Зеленський повідомив про зростання військового виробництва

Казна та Політика
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Зеленський повідомив про зростання військового виробництва
Зеленський повідомив про зростання військового виробництва
Президент Володимир Зеленський заслухав звіт про надходження техніки та боєприпасів, розподіл по бойових та комплектування резервних бригад, а також повідомив про зростання внутрішнього військового виробництва в Україні, зокрема про 10 САУ «Богдана» цього місяця.
«Щоденний звіт про безпекову ситуацію в Україні», — зазначив Зеленський у соцмережах.
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З його слів, були «доповіді про надходження техніки та боєприпасів». «Розподіл по бойових та комплектування резервних бригад», — вказав він.
«Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 „Богдан“, у травні й далі - ще більше», — повідомив Зеленський.
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З його слів, МВС доповіло про завершення пошуково-рятувальної операції в Чернігові та ліквідацію наслідків нічного обстрілу безпілотниками.
«Також було важливе обговорення методів боротьби з російським пропагандистським телевізійним сигналом у прикордонних регіонах. Складне технічне завдання, але є власні розробки, які можуть із ним впоратися», — зазначив президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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