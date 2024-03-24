Рейтинг недорогих смартфонів з великою вбудованою пам’яттю (фото) — Finance.ua

Рейтинг недорогих смартфонів з великою вбудованою пам’яттю (фото) Сьогодні 01:12 — Технології&Авто

Рейтинг недорогих смартфонів з великою вбудованою пам’яттю (фото)

Донедавна недорогі смартфони, які коштують до 10 тис. грн, можна було знайти з максимальним обсягом вбудованої пам’яті у 128 Гб. Сьогодні ж у даному сегменті є гаджети з ще більшим об'ємом ROM — аж до 256 Гб.

З них iTechua зробили вибірку п’яти найкращих моделей.

Зазвичай у бюджетних смартфонах економлять на всьому, включно з об'ємом вбудованої пам’яті.

Але є виробники, які випускають недорогі моделі з об'ємом ПЗП на 128 Гб і 256 Гб.

Як правило, це компанії з Китаю: Xiaomi, ZTE, Blackview, Tecno, Itel і багато інших. Однак підключаються до них і А-бренди, наприклад, Samsung.

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Телефони з простою начинкою, але великим об'ємом вбудованої пам’яті стають оптимальним вибором у таких випадках:

Як недорогий робочий апарат для базових завдань і зберігання великої кількості файлів;

як смартфон на довгі роки для людей без якихось серйозних вимог до девайса, для яких головне — щоб смартфон дзвонив, приймав повідомлення і давав змогу посидіти в інтернеті;

як мультимедійний пристрій, для прослуховування музики або перегляду фільмів в офлайн.

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Рейтинг смартфонів, які відповідають зазначеним вимогам:

На п’ятому місці - Itel A70. Недорогий і не найбільший, з діагоналлю 6.6 дюймів. На екрані заощадили максимально — він хоч і IPS, але роздільна здатність явно не топова, 1650×720 (267 PPI).

Itel A70 буде цікавий тим, хто обирає найбюджетніший смартфон з пристойним об'ємом вбудованої пам’яті.

Камери початкового рівня, процесор винятково для базових завдань (150 тисяч балів в AnTuTu 10), 3.5-аудіороз'єм, окремий, а не комбінований із сімками, слот для карти пам’яті і вбудований у кнопку живлення сканер відбитків пальців.

Непоганий набір для класичної робочої конячки або запасного смартфона.

Але варто враховувати декілька нюансів: швидку зарядку не підтримує, NFC немає.

Четверте місце — Tecno Spark 20. Хоча бренд відносно недавно з’явився на ринку, він вже є досить відомим. Славиться якісними і при цьому недорогими телефонами.

Головна відмінна риса Tecno Spark 20 і основна причина купити саме його — відмінний баланс ціни і функціоналу.

Знайти дешевший телефон з таким самим обсягом вбудованої пам’яті, потужною батареєю, симпатичною зовнішністю, стереозвуком і навіть порівняно непоганим процесором буде складно.

Телефон у максимальній конфігурації на маркетплейсах можна придбати за 5 тис. гривень.

У відгуках користувачі відзначають хорошу збірку і роботу пристрою, і навіть камерами більшість покупців залишилися задоволені.

Наступний в рейтингу — Pосо M5s. Уже не новий смартфон найпопулярнішої китайської компанії впевнено тримається в лідерах за кількістю відгуків і продажів.

Цікаво, що старша конфігурація зараз коштує стільки ж, скільки просили за молодшу версію на старті продажів.

Смартфон відповідає критерію ціна-якість, враховуючи технічну частину Pосо M5s — жоден інший смартфон вартістю до 6 тис. гривень не може його перевершити за збалансованістю характеристик.

Головна фішка — екран. Конкуренти з дисплеєм Amoled є, проте всі програють або потужністю процесора, або меншим об'ємом внутрішнього накопичувача.

Тут же цілком достатні для комфортного використання 8/256 Гб і процесор MediaTek Helio G95, який не так уже й значно поступається продуктивністю головному фавориту бюджету — MediaTek Helio G99.

Радимо звернути увагу на смартфон любителям компактних моделей — 6.43 дюймів за нинішніми мірками невелика діагональ.

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Другу сходинку посідає Samsung Galaxy A24. Відносно бюджетний смартфон Самсунг, враховуючи весь набір характеристик.

Великим об'єм оперативної та вбудованої пам’яті не назвеш - за цю ж суму колеги за ціновою категорією пропонують удвічі більше.

Ця модель підійде тим, кому потрібен збалансований телефон без особливих претензій до продуктивності і швидкості роботи, але із запитом «надійний, перевірений часом бренд».

Є можливість розширення пам’яті - окремий слот для карт MicroSD.

У відгуках хвалять якість збірки, стабільність роботи й автономність, швидкість і точність датчика відбитків пальців.

Основна камера виділяється на тлі конкурентів наявністю OIS. Поки що в бюджетному сегменті це рідкісний випадок.

З мінусів — глянсовий пластик корпусу, віртуальний датчик наближення і відсутність зарядного блоку в комплекті поставки.

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І на першому місці - Tecno Pova 5. Відмінна діагональ, якщо телефон купується для перегляду контенту або ігор.

Особливо з огляду на високу роздільну здатність екрана з відмінною передачею кольору і підтримкою частоти оновлення 120 Гц.

Приємних вражень додає і звук, у смартфон встановлені стереодинаміки.

Також телефон обладнаний потужною батареєю, якої, судячи з відгуків і тестів, вистачає на 15−16 годин перегляду відео.

Працює Tecno POVA 5 на нехай і не топовому, але вже перевіреному і продуктивному MediaTek Helio G99, який нині все частіше зустрічається в недорогих смартфонах і легко справляється з більшістю завдань та ігор на середніх налаштуваннях графіки.

Смартфон хоч і габаритний, але в руці лежить зручно, добре зібраний, є кілька колірних рішень корпусу, а спинка привертає до себе увагу ефектним футуристичним виконанням.

iTechua За матеріалами:

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