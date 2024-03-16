Samsung представила нові смартфони: Galaxy A55 5G та Galaxy A35 5G (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung представила нові смартфони: Galaxy A55 5G та Galaxy A35 5G (фото)

Технології&Авто
15
Samsung представила нові смартфони: Galaxy A55 5G та Galaxy A35 5G (фото)
Samsung представила нові смартфони: Galaxy A55 5G та Galaxy A35 5G (фото), Фото: Samsung
Південнокорейська компанія Samsung представила два нові 5G-смартфони: Galaxy A55 5G та Galaxy A35 5G.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Читайте також
«Galaxy A55 5G і Galaxy A35 5G вперше пропонують одну з найінноваційніших функцій безпеки від Samsung, яка раніше була доступна виключно на флагманських пристроях Galaxy — Samsung Knox Vault. Це рішення від стороннього доступу, що пропонує комплексний захист від апаратних і програмних атак, створюючи безпечне середовище, яке фізично ізольоване від основного процесора та пам’яті системи. Це допоможе захистити найбільш важливі дані на пристрої, зокрема облікові дані на екрані блокування, як-от PIN-коди, паролі та графічні ключі», — заявили у компанії.
Фото: Samsung
Фото: Samsung
Зазначається, що Galaxy A55 5G має 16,8-сантиметровий дисплей Super AMOLED із роздільною здатністю FHD+. Пристрій із батареєю в 5 000 міліампер за годину оснащений чотирма камерами (головна у 50 МП).
Користувачі смартфону зможуть обрати з двох варіантів пам’яті: 8 Гб (операційна) + 128 Гб (внутрішня) або 8 Гб + 256 Гб.
Фото: Samsung
Фото: Samsung
Інший Galaxy A35 5G має 16,8-сантиметровий дисплей Super AMOLED із роздільною здатністю FHD+. Пристрій із батареєю в 5 000 міліампер за годину оснащений чотирма камерами (головна у 50 МП).
Користувачі смартфону зможуть обрати з двох варіантів пам’яті: 6 Гб (операційна) + 128 Гб (внутрішня) або 8 Гб + 256 Гб.
Читайте також
Продажі в Україні розпочинаються 29 березня 2024 року.
За даними GSM Arena, вартість базової моделі Galaxy A55 5G розпочинається від 520 доларів США, а Galaxy A35 5G — від 414 доларів США.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.