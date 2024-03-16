Samsung представила нові смартфони: Galaxy A55 5G та Galaxy A35 5G (фото) — Finance.ua

Samsung представила нові смартфони: Galaxy A55 5G та Galaxy A35 5G (фото)
Південнокорейська компанія Samsung представила два нові 5G-смартфони: Galaxy A55 5G та Galaxy A35 5G.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
«Galaxy A55 5G і Galaxy A35 5G вперше пропонують одну з найінноваційніших функцій безпеки від Samsung, яка раніше була доступна виключно на флагманських пристроях Galaxy — Samsung Knox Vault. Це рішення від стороннього доступу, що пропонує комплексний захист від апаратних і програмних атак, створюючи безпечне середовище, яке фізично ізольоване від основного процесора та пам’яті системи. Це допоможе захистити найбільш важливі дані на пристрої, зокрема облікові дані на екрані блокування, як-от PIN-коди, паролі та графічні ключі», — заявили у компанії.
Зазначається, що Galaxy A55 5G має 16,8-сантиметровий дисплей Super AMOLED із роздільною здатністю FHD+. Пристрій із батареєю в 5 000 міліампер за годину оснащений чотирма камерами (головна у 50 МП).
Користувачі смартфону зможуть обрати з двох варіантів пам’яті: 8 Гб (операційна) + 128 Гб (внутрішня) або 8 Гб + 256 Гб.
Інший Galaxy A35 5G має 16,8-сантиметровий дисплей Super AMOLED із роздільною здатністю FHD+. Пристрій із батареєю в 5 000 міліампер за годину оснащений чотирма камерами (головна у 50 МП).
Користувачі смартфону зможуть обрати з двох варіантів пам’яті: 6 Гб (операційна) + 128 Гб (внутрішня) або 8 Гб + 256 Гб.
Продажі в Україні розпочинаються 29 березня 2024 року.
За даними GSM Arena, вартість базової моделі Galaxy A55 5G розпочинається від 520 доларів США, а Galaxy A35 5G — від 414 доларів США.
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