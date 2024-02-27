Samsung показала гнучкий смартфон, який можна носити на руці (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung показала гнучкий смартфон, який можна носити на руці (фото)

Фондовий ринок
37
Samsung показала гнучкий смартфон, який можна носити на руці (фото)
Samsung показала гнучкий смартфон, який можна носити на руці (фото)
Samsung привезла на техновиставку MWC 2024 концепт гнучкого смартфона, який вміє перетворюватися на браслет. Новинка отримала назву Cling Band.
Samsung Cling Band — це свого роду смартфон і розумний годинник, об'єднані в один пристрій, пише Android Headlines.
Він оснащується гнучким OLED-дисплеєм розміром у звичайний смартфон. Завдяки гнучкому механізму в центрі його можна обернути навколо зап’ястя, тим самим отримавши годинник з величезним дисплеєм.
Раніше щось схоже показала Motorola. Але концепт Samsung передбачає і датчик серцевого ритму, тобто це ще й свого роду фітнес-трекер. Ще є задня камера, але про її роздільну здатність нічого не відомо. Не розкриваються і характеристики концептуального телефону.
Samsung показала гнучкий смартфон, який можна носити на руці (фото)
Оскільки йдеться про концептуальний пристрій, ціни і дати релізу немає. Але можна з не сумніватися, що найближчими роками на нас чекає наплив гнучких смартфонів у нових форм-факторах. У тому числі ті, які можна буде використовувати як смартфон і годинник одночасно.
Один з патентів Samsung демонструє телефон з квадратним корпусом і висувною панеллю дисплея. Завдяки цьому, користувач отримує мініатюрний пристрій, який за бажання можна збільшити до звичного розміру.
Samsung показала гнучкий смартфон, який можна носити на руці (фото)
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.