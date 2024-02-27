Samsung показала гнучкий смартфон, який можна носити на руці (фото) — Finance.ua

Samsung показала гнучкий смартфон, який можна носити на руці (фото) Сьогодні 20:36 — Фондовий ринок

Samsung показала гнучкий смартфон, який можна носити на руці (фото)

Samsung привезла на техновиставку MWC 2024 концепт гнучкого смартфона, який вміє перетворюватися на браслет. Новинка отримала назву Cling Band.

Samsung Cling Band — це свого роду смартфон і розумний годинник, об'єднані в один пристрій, пише Android Headlines.

Він оснащується гнучким OLED-дисплеєм розміром у звичайний смартфон. Завдяки гнучкому механізму в центрі його можна обернути навколо зап’ястя, тим самим отримавши годинник з величезним дисплеєм.

Раніше щось схоже показала Motorola. Але концепт Samsung передбачає і датчик серцевого ритму, тобто це ще й свого роду фітнес-трекер. Ще є задня камера, але про її роздільну здатність нічого не відомо. Не розкриваються і характеристики концептуального телефону.

Оскільки йдеться про концептуальний пристрій, ціни і дати релізу немає. Але можна з не сумніватися, що найближчими роками на нас чекає наплив гнучких смартфонів у нових форм-факторах. У тому числі ті, які можна буде використовувати як смартфон і годинник одночасно.

Один з патентів Samsung демонструє телефон з квадратним корпусом і висувною панеллю дисплея. Завдяки цьому, користувач отримує мініатюрний пристрій, який за бажання можна збільшити до звичного розміру.

УНІАН За матеріалами:

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