ТОП-3 найпопулярніші міфи про смартфони — Finance.ua

ТОП-3 найпопулярніші міфи про смартфони Сьогодні 04:39 — Технології&Авто

ТОП-3 найпопулярніші міфи про смартфони

Сьогодні смартфони значно відрізняються від тих, що були раніше. Саме тому поради, які були актуальні декілька років тому, наразі навпаки можуть зашкодити вашому пристрою. Однак багато користувачів продовжує в них вірити.

Портал iTech.ua розвіяв найпопулярніші міфи.

Міф 1. Телефон потрібно розряджати до нуля, а тільки потім ставити на зарядку

Міф з’явився в епоху кнопкових телефонів, які працювали на нікель-металгідридних акумуляторах. Ці джерела живлення мали так званий ефект пам’яті. Якщо підключали до розетки телефон із десятьма відсотками заряду, то «порожні» 90% він запам’ятовував як повний об'єм батареї. Наступного разу пристрій заряджається лише до 90%.

Зараз у телефони встановлюють літійні акумулятори, які не мають такої проблеми. Тому розряджати смартфон у нуль безглуздо.

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Як же правильно заряджати смартфон

Краще заряджати пристрій, коли рівень заряду падає до позначки 20−30%. Тоді навантаження на акумулятор буде меншим і він зможе прослужити довше.

Міф 2. Захисне скло може врятувати екран під час падіння

Ви точно чули про це, і багато з нас притримуються цього правила. Це дійсно працює, проте не на нас, а на маркетологів.

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Проте не все так однозначно. Захисне скло може допомогти, якщо телефон падає екраном вниз. Якщо на ребро, скло може розбитися разом з дисплеєм. У такому випадку врятувати екран може чохол або бампер.

Призначення захисного скла — захистити від тертя та подряпин. Але це не обовʼязково, адже нові моделі смартфонів має надміцне скло.

Міф 3. Не можна користуватися смартфоном під час заряджання

Це стосується лише енергоємних програм та ігор, адже вони перегрівають акумулятор, що може призвести до зменшення терміну служби смартфона. Але прості програми на батарею не впливають.

Також користування телефоном під час зарядки може вплинути на повільнішу роботу та заряджання гаджета. Ось і вся шкода.

У деяких смартфонах реалізована технологія «Призупинити USB Power Delivery». Вона живить пристрій в обхід акумулятора. Смартфон отримує достатньо енергії для роботи, але не використовує її для заряджання батареї. Так акумулятор не перегрівається, тому можна геймити без зупинок.

iTechua За матеріалами:

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