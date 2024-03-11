Мало втрачають в ціні: ТОП-10 найліквідніших автомобілів на ринку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мало втрачають в ціні: ТОП-10 найліквідніших автомобілів на ринку

Технології&Авто
21
Чимало автомобілістів при виборі машини беруть до уваги такий параметр, як ліквідність. Звісно, усі авто втрачають у ціні при перепродажу, але деякі моделі краще зберігають вартість. На британському сайті WhatCar назвали найліквідніші авто сучасності.
У рамках дослідження експерти проаналізували вартість трирічних авто на вживаному ринку та порівняли її з ціною, за якою їх купували новими.
Porsche 911 GT3 визнали найліквіднішим авто
Porsche 911 GT3 визнали найліквіднішим авто
Виявилося, що найкраще тримають вартість ексклюзивні дорогі авто. У десятці найбільш ліквідних машин немає жодної бюджетної моделі.

Читайте також: Авто з Німеччини: як пригнати без посередників

Найліквідніше авто сучасності - спорткар Porsche 911 GT3. За три роки втрачає 21,5% вартості, хоча у абсолютних цифрах це немала сума — $52 680. Друге місце займає кросовер Lamborghini Urus (-24,6%), а третє - Range Rover Sport (-28,4%).

Найліквідніші автомобілі сучасності:

  1. Porsche 911 GT3 — втрата вартості 21,5% ($52 680).
  2. Lamborghini Urus — 24,6% ($58 150).
  3. Range Rover Sport — 28,4% ($32 560).
  4. Mercedes-Benz G-Class — 32,9% ($55 100).
  5. Land Rover Defender — 33,1% ($38 700).
  6. Volkswagen Multivan — 34,1% ($27 200).
  7. Range Rover — 37,8% ($51 730).
  8. Bentley Flying Spur — 42,4% ($115 000).
  9. Range Rover Evoque — 44,9% ($24 960).
  10. Porsche Cayenne Coupe — 46,6% ($53 880).
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.