Мало втрачають в ціні: ТОП-10 найліквідніших автомобілів на ринку — Finance.ua

Мало втрачають в ціні: ТОП-10 найліквідніших автомобілів на ринку
Чимало автомобілістів при виборі машини беруть до уваги такий параметр, як ліквідність. Звісно, усі авто втрачають у ціні при перепродажу, але деякі моделі краще зберігають вартість. На британському сайті WhatCar назвали найліквідніші авто сучасності.
У рамках дослідження експерти проаналізували вартість трирічних авто на вживаному ринку та порівняли її з ціною, за якою їх купували новими.
Виявилося, що найкраще тримають вартість ексклюзивні дорогі авто. У десятці найбільш ліквідних машин немає жодної бюджетної моделі.
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Найліквідніше авто сучасності - спорткар Porsche 911 GT3. За три роки втрачає 21,5% вартості, хоча у абсолютних цифрах це немала сума — $52 680. Друге місце займає кросовер Lamborghini Urus (-24,6%), а третє - Range Rover Sport (-28,4%).
Найліквідніші автомобілі сучасності:
- Porsche 911 GT3 — втрата вартості 21,5% ($52 680).
- Lamborghini Urus — 24,6% ($58 150).
- Range Rover Sport — 28,4% ($32 560).
- Mercedes-Benz G-Class — 32,9% ($55 100).
- Land Rover Defender — 33,1% ($38 700).
- Volkswagen Multivan — 34,1% ($27 200).
- Range Rover — 37,8% ($51 730).
- Bentley Flying Spur — 42,4% ($115 000).
- Range Rover Evoque — 44,9% ($24 960).
- Porsche Cayenne Coupe — 46,6% ($53 880).
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