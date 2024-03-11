Мало втрачають в ціні: ТОП-10 найліквідніших автомобілів на ринку — Finance.ua

Мало втрачають в ціні: ТОП-10 найліквідніших автомобілів на ринку Сьогодні 05:12 — Технології&Авто

Чимало автомобілістів при виборі машини беруть до уваги такий параметр, як ліквідність. Звісно, усі авто втрачають у ціні при перепродажу, але деякі моделі краще зберігають вартість. На британському сайті WhatCar назвали найліквідніші авто сучасності.

У рамках дослідження експерти проаналізували вартість трирічних авто на вживаному ринку та порівняли її з ціною, за якою їх купували новими.

Porsche 911 GT3 визнали найліквіднішим авто

Виявилося, що найкраще тримають вартість ексклюзивні дорогі авто. У десятці найбільш ліквідних машин немає жодної бюджетної моделі.

Найліквідніше авто сучасності - спорткар Porsche 911 GT3. За три роки втрачає 21,5% вартості, хоча у абсолютних цифрах це немала сума — $52 680. Друге місце займає кросовер Lamborghini Urus (-24,6%), а третє - Range Rover Sport (-28,4%).

Найліквідніші автомобілі сучасності:

Porsche 911 GT3 — втрата вартості 21,5% ($52 680). Lamborghini Urus — 24,6% ($58 150). Range Rover Sport — 28,4% ($32 560). Mercedes-Benz G-Class — 32,9% ($55 100). Land Rover Defender — 33,1% ($38 700). Volkswagen Multivan — 34,1% ($27 200). Range Rover — 37,8% ($51 730). Bentley Flying Spur — 42,4% ($115 000). Range Rover Evoque — 44,9% ($24 960). Porsche Cayenne Coupe — 46,6% ($53 880).

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