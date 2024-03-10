Який вигляд матиме iPhone SE 4 (фото) — Finance.ua
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Який вигляд матиме iPhone SE 4 (фото)

Технології&Авто
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Який вигляд матиме iPhone SE 4 (фото)
Який вигляд матиме iPhone SE 4 (фото)
Компанія Apple розробляє четверте покоління iPhone SE. Цей відносно доступний смартфон базуватиметься на моделі iPhone 14.
CAD-рендери нового телефону опублікував сайт 91mobiles.
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Згідно з цими даними, телефон матиме корпус iPhone 14 (який також досить близький до iPhone 13 та iPhone 12), але з однією камерою на задній панелі. Невідомо, чи збереже Apple застарілий датчик на 12 Мп, чи додасть камеру з більшою роздільною здатністю.
Фото: 91mobiles
Фото: 91mobiles
Джерела підтверджують, що iPhone SE 4 матиме OLED-дисплей діагоналлю 6,1 дюйма. Це значне покращення порівняно з 4,7-дюймовим дисплеєм iPhone SE 5G, ще з фізичною кнопкою на передній панелі, суміщеній з сенсором відбитка пальця.
Фото: 91mobiles
Фото: 91mobiles
На цих CAD-рендерах немає кнопки «Дія» або перемикача вимкнення звуку поруч з клавішами гучності, що дивно. Очікується, що телефон з’явиться у 2025 році.
За матеріалами:
ITC.ua
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