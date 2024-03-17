ТОП-6 звичок, які шкодять смартфону — Finance.ua

ТОП-6 звичок, які шкодять смартфону
У сучасному світі телефон став невід'ємною частиною нашого життя. Більшість користувачів проводить велику кількість часу, користуючись гаджетом. Саме тому збереження пристрою у хорошому стані є пріоритетом, але не всі знають, як правильно це зробити.
Про це пише Телеграф.
Щоб зберегти телефон у відмінному стану, рекомендується уникати цих звичок та дотримуватися правил обережного користування технікою.
Носити без чохла
Найчастіше до сервісних центрів звертаються через фізичні пошкодження телефона. Звичайно, спрогнозувати падіння смартфону — нереально.
У результаті можна отримати пом’ятий корпус, розбитий екран, у найгіршому випадку — серйозний ремонт внутрішніх модулів або взагалі неможливість відновити техніку.
Саме тому рекомендується перестрахуватися та вдягнути на пристрій чохол, тим паче що на ринку ви знайдете їх на будь-який смак.
Брати телефон у ванну кімнату
Використання у ванній може призвести до короткого замикання всередині гаджета та його поломки.
Волога — друга за популярністю причина поломки. Впустили в калюжу, пролили склянку гарячої кави — навіть у цьому випадку масштаби та вартість ремонту можуть виявитися вражаючими.
«Взимку, буває, кидають телефони в кучугуру — рівносильно тому, щоб упустити у воду, теж волога», — ділиться досвідом майстер з ремонту смартфонів.
Часто заряджати смартфон
Велика кількість користувачів залишають телефон на зарядці на всю ніч. Це не є корисним для акумулятора.
Однак у деяких моделях існує вбудований захист: коли батарейка підходить до повного заряду, телефон просто припиняє її заряджати.
Залишати на сонці чи на морозі
Небезпечно піддавати смартфон дії критичних температур. Що буде, якщо використовувати гаджети у зливу, зрозуміло. Але також не варто часто виймати телефон на морозі або забувати його на сонці.
«Літій-іонні батареї бояться холоду. Тобто, якщо залишити телефон на ніч у машині, він втратить пристойну частку своєї місткості», — , — каже майстер.
Забивати пам’ять
Рідкісний перфекціоніст вчасно сортує фото і відео і видаляє непотрібні програми. Зазвичай користувач згадує, коли система кричить, що пам’яті на пристрої недостатньо.
Щоб уникнути цього, можна поставити нагадування в календарі та періодично присвячувати кілька хвилин звільненню пам’яті телефону.
Ремонтувати самостійно
Часто замовники, коли смартфон глючить, намагаються це виправити, змінюють налаштування та скидають до заводських — дані видаляються. Або, начитавшись форумів, встановлюють неперевірені програми та дають доступ до особистої інформації шахраям.
Нагадаємо, раніше ми писали про найпопулярніші міфи про смартфони.
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