Експерти відповіли, який телефон з хорошою камерою обрати за критеріями «ціна-якість» — Finance.ua
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Експерти відповіли, який телефон з хорошою камерою обрати за критеріями «ціна-якість»

Технології&Авто
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Експерти відповіли, який телефон з хорошою камерою обрати за критеріями «ціна-якість»
Експерти відповіли, який телефон з хорошою камерою обрати за критеріями «ціна-якість», Фото: edition.cnn.com
Велика кількість покупців шукають смартфон, у якого буде висока якість камери. Саме тому виробники роблять все, щоб вбудувати найпередовіші датчики в свої девайси і оснастити їх найпередовішими алгоритмами обробки зображень. Однак підібрати дешевий смартфон часто є складною задачею, ніж купити просунутий дорогий апарат.
Фахівці порталу Android Police назвали найкращий камерофон з точки зору ціна-якість.
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За їхньою думкою, Google Pixel 7a відповідає цим критеріям. Це спрощена версія флагманської «сімки», яка коштує 499 доларів та чудово підійде більшості любителів мобільної фотографії.
Фото: Android Police
Фото: Android Police
Щороку Google презентує недорогі смартфони з максимально просунутою оптикою. Критики зауважують, що у випадку з Pixel 7a виробник вивів бюджетну серію на новий рівень, який став ще ближче до девайсів преміум-класу.

Які переваги Google Pixel 7a

  • У телефон вбудовано 13-мегапіксельну селфі-камеру, а також блок з двома модулями на 64+13 мегапікселів з оптичною стабілізацією у головного датчика і кутом огляду 120° в ультраширококутного об'єктива.
  • У тандемі з найкращими алгоритмами обчислювальної фотографії смартфон видає чудові фото в більшості сценаріїв використання. Особливо високою є якість знімків при поганому освітленні: в сутінках добре розрізнялися різні рівні інтенсивності світла.
  • Pixel 7a також чудово справляється з 2Х цифровим зумом, враховуючи, що тут немає телеоб'єктива.
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Варто зазначити, що в сліпому тесті техноблогера MKBHD він обійшов iPhone 15 Pro та інші флагмани і субфлагмани, які вийшли у 2023 році. Примітно, що це третій рік поспіль, коли в сліпому тесті перемагає апарат від Google.
Однак спеціалісти Android Police зауважили, що сам смартфон вийшов не без недоліків. Зокрема, засмучує час автономної роботи і повільна зарядка на 18 Вт, причому сам адаптер доведеться докуповувати окремо. Але якщо вам потрібен бюджетний камерофон, це справжній переможець.
За матеріалами:
УНІАН
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