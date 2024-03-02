Експерти відповіли, який телефон з хорошою камерою обрати за критеріями «ціна-якість» — Finance.ua

Експерти відповіли, який телефон з хорошою камерою обрати за критеріями «ціна-якість» 02.03.2024, 01:17 — Технології&Авто

Експерти відповіли, який телефон з хорошою камерою обрати за критеріями «ціна-якість», Фото: edition.cnn.com

Велика кількість покупців шукають смартфон, у якого буде висока якість камери. Саме тому виробники роблять все, щоб вбудувати найпередовіші датчики в свої девайси і оснастити їх найпередовішими алгоритмами обробки зображень. Однак підібрати дешевий смартфон часто є складною задачею, ніж купити просунутий дорогий апарат.

Фахівці порталу Android Police назвали найкращий камерофон з точки зору ціна-якість.

За їхньою думкою, Google Pixel 7a відповідає цим критеріям. Це спрощена версія флагманської «сімки», яка коштує 499 доларів та чудово підійде більшості любителів мобільної фотографії.

Фото: Android Police

Щороку Google презентує недорогі смартфони з максимально просунутою оптикою. Критики зауважують, що у випадку з Pixel 7a виробник вивів бюджетну серію на новий рівень, який став ще ближче до девайсів преміум-класу.

Які переваги Google Pixel 7a

У телефон вбудовано 13-мегапіксельну селфі-камеру, а також блок з двома модулями на 64+13 мегапікселів з оптичною стабілізацією у головного датчика і кутом огляду 120° в ультраширококутного об'єктива.

У тандемі з найкращими алгоритмами обчислювальної фотографії смартфон видає чудові фото в більшості сценаріїв використання. Особливо високою є якість знімків при поганому освітленні: в сутінках добре розрізнялися різні рівні інтенсивності світла.

Pixel 7a також чудово справляється з 2Х цифровим зумом, враховуючи, що тут немає телеоб'єктива.

Варто зазначити, що в сліпому тесті техноблогера MKBHD він обійшов iPhone 15 Pro та інші флагмани і субфлагмани, які вийшли у 2023 році. Примітно, що це третій рік поспіль, коли в сліпому тесті перемагає апарат від Google.

Однак спеціалісти Android Police зауважили, що сам смартфон вийшов не без недоліків. Зокрема, засмучує час автономної роботи і повільна зарядка на 18 Вт, причому сам адаптер доведеться докуповувати окремо. Але якщо вам потрібен бюджетний камерофон, це справжній переможець.

УНІАН За матеріалами:

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