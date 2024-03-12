Соцмережа Ілона Маска «X» скоро запустить аналог YouTube для телевізорів — Finance.ua

Соцмережа Ілона Маска «X» скоро запустить аналог YouTube для телевізорів 12.03.2024, 00:50 — Технології&Авто

Соцмережа Ілона Маска «X» скоро запустить аналог YouTube для телевізорів

Соціальна мережа X (колишній Twitter), що належить Ілону Маску, незабаром запустить програму для телевізорів Amazon і Samsung з підтримкою Smart TV, яка має стати конкурентом YouTube.

Про це повідомляє видання Fortune. Інформацію підтвердив і сам Маск.

За даними Fortune, X планує запустити програму наступного тижня. Інтерфейс буде «ідентичним» телевізійному додатку YouTube.

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Мета Маска полягає в тому, щоб спонукати користувачів дивитися «довгі відео на великому екрані»: це частина плану, покликаного зробити соцмережу X більш привабливою для онлайн-інфлюєнсерів та рекламодавців, йдеться у статті.

«Він (Маск. — Ред.) налаштований конкурувати з YouTube», — сказало джерело видання.

За словами неназваного співрозмовника Fortune, Маск також хоче конкурувати із сервісом прямих трансляцій Twitch, додатком для обміну зашифрованими повідомленнями Signal та платформою Reddit.

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«Незабаром буде», — написав Маск у X, коментуючи повідомлення іншого користувача про те, що незабаром ролики із соцмережі можна буде дивитися на смарт-телевізорах.

Ілон Маск придбав Twitter у жовтні 2022 року за $44 млрд. Після цього він провів у компанії низку великих реформ, у тому числі розпустив раду директорів. У липні 2023 року соцмережа була перейменована на X. Маск пояснював, що тепер програма буде використовуватися «для всього».

Головний виконавчий директор X Лінда Яккаріно тоді зазначала, що X — це «майбутній стан необмеженої інтерактивності - аудіо, відео, обмін повідомленнями, платежі, банківські операції - що створює глобальний ринок ідей, товарів, послуг та можливостей».

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