X поступово відкриває аудіо- та відеодзвінки для всіх користувачів — Finance.ua

X поступово відкриває аудіо- та відеодзвінки для всіх користувачів
X поступово відкриває функції голосового та відеозв'язку для користувачів, які не мають платної підписки Premium. Про це повідомив інженер компанії Енріке Барраган.
- Новину також підтвердила генеральна директорка X Лінда Яккаріно, яка репостнула його запис.
- Минулого року компанія вперше представила цю функцію для користувачів iOS з платною підпискою. Це був крок на шляху до перетворення X на універсальний застосунок, чого прагне Ілон Маск. На початку цього року функція стала доступною також на пристроях Android, але можливість здійснювати дзвінки залишалася лише для користувачів з преміум-підпискою.
- Наприкінці січня Маск заявив, що X зробить голосові та відеодзвінки доступними для всіх користувачів, як тільки компанія буде впевнена в їхній надійності.
- На офіційній сторінці X для цієї функції повідомляється, що всі облікові записи можуть здійснювати та отримувати дзвінки, за умови, що користувачі хоча б раз спілкувалися в особистих повідомленнях. Раніше на цій сторінці було зазначено, що функцією можуть скористатись лише користувачі з підпискою Premium.
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Аудіо- та відеодзвінки вбудовані у функцію прямого обміну повідомленнями та працюють за аналогією з іншими програмам, наприклад, WhatsApp та Telegram.
У налаштуваннях можна дозволити отримання аудіо- та відеодзвінків від користувачів, що знаходяться лише в адресній книзі, від людей, на які підписані чи від верифікованих користувачів, або взагалі повністю відключити функцію.
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