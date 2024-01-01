Соцмережа X може збанкрутувати цьогоріч — прогноз FT — Finance.ua
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Соцмережа X може збанкрутувати цьогоріч — прогноз FT

Фондовий ринок
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Газета Financial Times (FT) у своїх передбаченнях на 2024 рік прогнозує, що соцмережа X (колишній Twitter) Ілона Маска цьогоріч може збанкрутувати.
Про це пише ЕП з посиланням на статтю FT.
«Чи збанкрутує компанія X? Так. Ілон Маск часто використовує попередження про банкрутство для мотивації своїх співробітників: він робив це в Tesla і SpaceX. Але цього разу, коли реклама в X різко просіла, а спроби створити нові джерела доходу провалилися, є велика ймовірність, що це станеться», — йдеться у прогнозі.
«Після нещодавніх емоційних заяв проти рекламодавців, Маск може виявитися достатньо нерозважливим, щоб подумати, що зможе провести компанію через банкрутство і все одно залишитися на вершині.
Боротьба Маска за контроль над X в умовах банкрутства стала б захоплюючим продовженням сповненого драматизму процесу придбання Twitter", — пише FT.
За матеріалами:
Економічна Правда
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