Як працює функція авіарежиму в телефоні, і коли вона може бути корисною — Finance.ua

Як працює функція авіарежиму в телефоні, і коли вона може бути корисною
Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші. Цього разу фахівці розповіли про особлвості авіарежиму, доступного на кожному сучасному телефоні.
Авіарежим (або ж режим польоту, режим «Без зв’язку», автономний режим) — функція у смартфонах, яка при активації блокує безпровідний зв’язок: стільниковий, інтернет-з’єднання по Wi-Fi чи Bluetooth. А отже, при увімкненому «режимі польоту» немає можливості телефонувати та відповідати на дзвінки, отримувати та надсилати sms-повідомлення, користуватися мобільним інтернетом.
Водночас телефон продовжує працювати. І є змога переглядати файли, дивитися завантажені раніше фільми і слухати музику, грати в ігри, які не потребують з’єднання з інтернетом, читати книжку чи робити фото тощо.
Слід звернути увагу, що вже після активації авіарежиму Wi-Fi та Bluetooth можна увімкнути знову вручну, і цей зв’язок працюватиме. Також «режим польоту» не деактивує увімкненої геолокації та NFC.
Коли його зручно використовувати
Зазвичай авіарежим використовують під час перельотів задля безпеки — звідси відповідний значок у вигляді літака і назва. Проте режим може стати у пригоді й у інших ситуаціях:
- Для економії заряду батареї пристрою.
- Для прискорення заряджання смартфону.
- Коли ви не хочете, щоб вас турбували.
- Для блокування дзвінків та інтернету, якщо смартфоном бавиться дитина.
Зауважимо, що режим «Без зв’язку» суттєво відрізняється від режиму «Не турбувати», адже останній блокує лише звукові сигнали дзвінків і повідомлень.
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