Як працює функція авіарежиму в телефоні, і коли вона може бути корисною — Finance.ua

Як працює функція авіарежиму в телефоні, і коли вона може бути корисною Сьогодні 01:02 — Технології&Авто

Як працює функція авіарежиму в телефоні, і коли вона може бути корисною

Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші. Цього разу фахівці розповіли про особлвості авіарежиму, доступного на кожному сучасному телефоні.

Авіарежим (або ж режим польоту, режим «Без зв’язку», автономний режим) — функція у смартфонах, яка при активації блокує безпровідний зв’язок: стільниковий, інтернет-з’єднання по Wi-Fi чи Bluetooth. А отже, при увімкненому «режимі польоту» немає можливості телефонувати та відповідати на дзвінки, отримувати та надсилати sms-повідомлення, користуватися мобільним інтернетом.

Водночас телефон продовжує працювати. І є змога переглядати файли, дивитися завантажені раніше фільми і слухати музику, грати в ігри, які не потребують з’єднання з інтернетом, читати книжку чи робити фото тощо.

Слід звернути увагу, що вже після активації авіарежиму Wi-Fi та Bluetooth можна увімкнути знову вручну, і цей зв’язок працюватиме. Також «режим польоту» не деактивує увімкненої геолокації та NFC.

Коли його зручно використовувати

Зазвичай авіарежим використовують під час перельотів задля безпеки — звідси відповідний значок у вигляді літака і назва. Проте режим може стати у пригоді й у інших ситуаціях:

Для економії заряду батареї пристрою.

Для прискорення заряджання смартфону.



Коли ви не хочете, щоб вас турбували.



Для блокування дзвінків та інтернету, якщо смартфоном бавиться дитина.



Зауважимо, що режим «Без зв’язку» суттєво відрізняється від режиму «Не турбувати», адже останній блокує лише звукові сигнали дзвінків і повідомлень.

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