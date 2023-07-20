Представлено недорогий кнопковий телефон Nokia 150 2023 року — Finance.ua

Представлено недорогий кнопковий телефон Nokia 150 2023 року 20.07.2023, 00:55 — Технології&Авто

Фінська компанія HMD Global вже анонсувала кілька нових телефонів із серії Nokia 105 і 110, а тепер лінійка базових пристроїв поповнилася моделлю Nokia 150 (2023).

Це доволі стильний кнопковий телефон, корпус якого виконаний з полікарбонату. За словами виробника, він прослужить десять років, не вицвітаючи. Вага пристрою становить 105 грамів, а розміри — 50.6×130.95×15.15 мм. Крім того, Nokia 150 (2023) має великі роздільні кнопки клавіатури і три варіанти кольорів: червоний, чорний та синій.

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Телефон оснащений 2.4-дюймовим дисплеєм. Він підтримує карти пам’яті до 32 гігабайт, але працює тільки в мережах 2G, підтримка мереж LTE не передбачена. Акумулятор має ємність 1450 мАг, зарядка відбувається через роз'єм micro-USB потужністю 2.75 Вт.

Дзвінилка отримала бездротове FM-радіо і традиційний роз'єм для навушників 3,5 мм. Роздільна здатність камери на задній панелі становить 0.3 мегапікселя, є світлодіодний спалах, який можна використовувати як ліхтарик.

Nokia 150 (2023) дебютував у Китаї, де продаватиметься за ціною 229 юанів, що еквівалентно ~30 $. Поки що HMD Global не оголошувала про плани щодо глобального запуску цієї моделі.

itechua За матеріалами:

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