Старі телефони Nokia почали використовувати для викрадення автомобілів — Finance.ua
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Старі телефони Nokia почали використовувати для викрадення автомобілів

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Старі телефони Nokia почали використовувати для викрадення автомобілів
Старі телефони Nokia почали використовувати для викрадення автомобілів
У США набирає популярності новий спосіб викрадення автомобілів, що передбачає використання старих кнопкових телефонів на кшталт легендарної Nokia 3310.
Про це повідомляє MMR із посиланням на GBHackers.
Як стало відомо, процес викрадення автомобілів за допомогою старих телефонів досить простий. Спочатку зловмисники купують перепрошиті ґаджети із встановленою в них системою керування транспортним засобом.
Підключаючи умовну Nokia з таким програмним забезпеченням до автомобіля, викрадач натискає на ній одну кнопку, яка автоматично відкриває замки і знімає всі блокування. В результаті машину вдається завести навіть без ключа, не проводячи жодних механічних маніпуляцій.
«Пристрій робить усю роботу за злодіїв. Все, що їм потрібно, — від’єднати два дроти від нього і встромити у правильні роз’єми з боку автомобіля», — пояснив експерт з кібербезпеки Canis Labs Кен Тінделл.
Зазначається, що час угону в такий спосіб зазвичай не перевищує 10-15 секунд. Особливо ефективно він працює з автомобілями Toyota (зокрема позашляховиками Land Cruiser), Lexus та Maserati.
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За матеріалами:
MMR
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