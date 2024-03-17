Найпопулярніші бренди смартфонів серед українців — Finance.ua

Найпопулярніші бренди смартфонів серед українців Сьогодні 03:25 — Технології&Авто

Найпопулярніші бренди смартфонів серед українців

Samsung та Redmi займають перші місця в п’ятірці найпопулярніших брендів смартфонів серед українських користувачів.

Про це свідчать результати дослідження Rakuten Viber

Розподіл за мобільними платформами

Більшість українців традиційно надає перевагу смартфонам на базі Android (78% у лютому 2024 року), проте число користувачів iOS зростає вже декілька років поспіль. У 2024 користувачів iOS — 22%, у 2023 їх було 19%, а в 2022 році - 17%.

Топ найпопулярніших смартфонів

Порівняно з попередніми даними від 2022 та 2023 року, п’ятірка найпопулярніших брендів смартфонів в Україні залишилася незмінною. Перше місце посідає Samsung, за ним — бренди Redmi та Apple. Замикають топ Xiaomi та Huawei.

Samsung. Redmi. Apple. Xiaomi. Huawei.

Топ найпопулярніших моделей смартфонів

П’ятірка найпопулярніших моделей смартфонів теж не змінилася порівняно з 2023 роком — користувачі віддають перевагу тим самим моделям. Redmi обіймають 4 з 5 місця топу, а от друге місце посів iPhone 11.

Redmi 9A. iPhone 11. Redmi 9C. Redmi Note 9. Redmi 9.

Нагадаємо, дослідники компанії Canalys раніше повідомляли , що в 2023 році рейтинг найбільш продаваних телефонів у світі поділили між собою Apple та Samsung.

Спеціалісти підрахували, що найчастіше у минулому році користувачі купували iPhone 14 Pro Max. Поставки цієї моделі склали 34 млн одиниць до кінця 2023 року. Першу сходинку рейтингу також зайняли смартфони від компанії Apple: iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Pro і iPhone 13.

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