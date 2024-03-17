Найпопулярніші бренди смартфонів серед українців — Finance.ua

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Найпопулярніші бренди смартфонів серед українців

Технології&Авто
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Найпопулярніші бренди смартфонів серед українців
Найпопулярніші бренди смартфонів серед українців
Samsung та Redmi займають перші місця в п’ятірці найпопулярніших брендів смартфонів серед українських користувачів.
Про це свідчать результати дослідження Rakuten Viber.

Розподіл за мобільними платформами

Більшість українців традиційно надає перевагу смартфонам на базі Android (78% у лютому 2024 року), проте число користувачів iOS зростає вже декілька років поспіль. У 2024 користувачів iOS — 22%, у 2023 їх було 19%, а в 2022 році - 17%.

Топ найпопулярніших смартфонів

Порівняно з попередніми даними від 2022 та 2023 року, п’ятірка найпопулярніших брендів смартфонів в Україні залишилася незмінною. Перше місце посідає Samsung, за ним — бренди Redmi та Apple. Замикають топ Xiaomi та Huawei.
  1. Samsung.
  2. Redmi.
  3. Apple.
  4. Xiaomi.
  5. Huawei.

Топ найпопулярніших моделей смартфонів

П’ятірка найпопулярніших моделей смартфонів теж не змінилася порівняно з 2023 роком — користувачі віддають перевагу тим самим моделям. Redmi обіймають 4 з 5 місця топу, а от друге місце посів iPhone 11.
  1. Redmi 9A.
  2. iPhone 11.
  3. Redmi 9C.
  4. Redmi Note 9.
  5. Redmi 9.
Нагадаємо, дослідники компанії Canalys раніше повідомляли, що в 2023 році рейтинг найбільш продаваних телефонів у світі поділили між собою Apple та Samsung.
Спеціалісти підрахували, що найчастіше у минулому році користувачі купували iPhone 14 Pro Max. Поставки цієї моделі склали 34 млн одиниць до кінця 2023 року. Першу сходинку рейтингу також зайняли смартфони від компанії Apple: iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Pro і iPhone 13.
За матеріалами:
Finance.ua
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