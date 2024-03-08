Названо функції, які, найімовірніше, зникнуть у смартфонах у майбутньому — Finance.ua

Названо функції, які, найімовірніше, зникнуть у смартфонах у майбутньому
Ще не так давно у всіх телефонах був роз'єм для навушників і знімний акумулятор, зараз же в сучасних смартфонах вони зустрічаються досить рідко. З розвитком технологій існує ймовірність, що застарілими виявляться і деякі інші функції.
Виріз для фронтальної камери. Уже зараз є такі моделі смартфонів, у яких фронтальний об'єктив знаходиться під дисплеєм. За якістю знімків все ж ці модулі поступаються об'єктивам зі звичайним вирізом, але напевно надалі це поліпшать. Схожа ситуація була з підекранними сканерами відбитків.
Сканер відбитків, розташований на корпусі. Його замінить аналог сканера, який знаходиться під дисплеєм.
Підтримка фізичних SIM-карт. Дедалі більше операторів зараз підтримують eSIM. Ця технологія зручна тим, що вам не потрібно відвідувати офіс провайдера зв’язку для її підключення, і користуватися ви можете одночасно кількома номерами (більше двох).
Підтримка карт пам’яті. Дорогі моделі зараз оснащуються як мінімум 512 ГБ постійної пам’яті. До цього ж уся інформація може завантажуватися на хмарні сервіси.
Управління гучністю фізичними кнопками. Регулювати гучність у навушниках ви зможете за допомогою самих навушників, а гучність викликів — у налаштуваннях.
Роз'єм для зарядки. Згодом бездротова зарядка за потужністю наблизиться до дротової.
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