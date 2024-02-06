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Якими смартфонами користувачі задоволені найбільше — рейтинг

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Якими смартфонами користувачі задоволені найбільше — рейтинг
Якими смартфонами користувачі задоволені найбільше — рейтинг
Популярний бенчмарк AnTuTu оновив традиційний рейтинг Android-телефонів, які найкраще задовольняють потреби власників на початок 2024-го. На відміну від традиційного рейтингу потужності, ці пристрої відбиралися на основі рецензій реальних користувачів.
Актуальний рейтинг очолив камерофон Oppo Find X7 Ultra, який отримав декілька по-справжньому унікальних фішок, яких не зустрінеш ні в одному іншому смартфоні на ринку. Ця модель радує 96,36% власників. У Китаї вона дебютувала в січні і продається за $850.
Друге місце в призначеному для користувача рейтингу утримує Samsung Galaxy S23 Ultra з 95,75% позитивних відгуків. Ця модель вийшла майже рік тому, але все ще залишається у фавориті завдяки топовим характеристикам. Їй трохи поступається iQOO 12 Pro на топовому процесорі Snapdragon 8 Gen 3.
Інші смартфони, що потрапили в рейтинг: Meizu 20 Pro, iQOO 12, Galaxy S23, nubia Z60 Ultra, vivo X90 Pro+, Red Magic 9 Pro+ і Honor Х40 GT. Цікаво, що серед цих моделей не виявилося жодного смартфона Xiaomi або Redmi.
Якими смартфонами користувачі задоволені найбільше — рейтинг
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За матеріалами:
УНІАН
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