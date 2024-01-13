200−500 доларів: які смартфони у 2024 році купити за ці гроші — Finance.ua

200−500 доларів: які смартфони у 2024 році купити за ці гроші Сьогодні 06:13 — Фондовий ринок

200−500 доларів: які смартфони у 2024 році купити за ці гроші

Між виробниками смартфонів існує своя війна. Кожен бренд максимально приділяє увагу не тільки преміальним моделям, а й бюджетним. Android Authority якраз зібрали топ про бюджетники, яким можна приділити увагу в поточному році.

До 200 дол (7646 грн) хорошим вибором будуть 3 смартфони. Galaxy A14/A03s пропонують усі плюси іменитого техногіганта — гарний дисплей, автономність на рівні та чудовий софт. Ще один варіант — Motorola Moto G Stylus (2023). Він підійде тим, хто любить стилуси. Серед іншого, тут потужна батарея і спритний чип.

До 300 дол (11 469 грн) теж 3 пропозиції. Pixel 6a наділений компактними габаритами, яскравим екраном і однією з найкрутіших камер у своєму класі. У сліпому тесті він вигравав у iPhone 14 і Galaxy S23. Galaxy A23 радує сучасним дизайном, чудовими дисплеєм і камерою, продуктивністю й акумулятором. OnePlus Nord N30 має у своєму розпорядженні швидку зарядку, значний час автономної роботи, яскравий екран із частотою оновлення на 120 Гц.

До 500 дол (19 115 грн) — Pixel 7a, Galaxy A54 і iPhone SE (2022). У першому випадку новому рівню продуктивності відповідає Tensor G2. У другому відмінний дисплей. У третьому — козирі в компактності та в чипі A15 Bionic, який випереджає можливості конкурентів на Android з аналогічним цінником.

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itechua За матеріалами:

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