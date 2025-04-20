Помилки, які можуть затягнути пошук роботи — Finance.ua

Помилки, які можуть затягнути пошук роботи Сьогодні 14:14 — Особисті фінанси

Помилки, які можуть затягнути пошук роботи

Навіть якщо у своєму арсеналі ви маєте солідний досвід роботи та є професіоналом у своїй галузі, під час пошуку роботи можете припускатися помилок, які віддалятимуть вас від омріяної роботи.

Спеціалісти budni.robota.ua розповідають, які помилки можуть затягнути пошук роботи.

Помилка 1. Подача резюме на занадто багато вакансій

І, як наслідок, неможливість приділити достатньо уваги жодній з них. Деякі кандидати надсилають резюме на 100 або 200 вакансій. Це занадто багато.

Статистика демонструє, що пошукачі, які відгукуються на 21−80 вакансій, мають близько 30% шансів отримати пропозицію роботи, тоді як кандидати, які відправляють резюме на понад 81 вакансію, мають лише 20% шансів, що їм запропонують роботу. Чим більше заявок, тим гірші результати.

Щоб підвищити свої шанси отримати роботу, зосередьтеся на вакансіях, які вас дійсно зацікавили, і приділяйте більше уваги кожній з них.

Помилка 2. Одне резюме на різні вакансії

Друга (і дуже поширена) помилка — надсилати одне й те ж резюме на різні вакансії. Всупереч поширеній думці, більшість компаній ретельно вивчають резюме. Тому відправка шаблонного резюме віддалить вас від омріяної роботи.

Зосередьтеся на своєму досвіді роботи та на пунктах, що стосуються кожної посади, яку ви обіймали. Узгодьте цю інформацію з вакансією, на яку претендуєте.

Наприклад, не вказуйте, що ви «оптимізували операції ланцюжка поставок», якщо претендуєте на керівну посаду. Замість цього зазначте, що ви «очолювали команду з управління ланцюгами поставок». Уникайте технічних термінів, які можуть неправильно зрозуміти.

Обов’язково вказуйте лише релевантний досвід роботи. Якщо ви працювали офіціантом або продавцем, не згадуйте про це, якщо не претендуєте на роботу, пов’язану з обслуговуванням або спілкуванням з людьми.

Помилка 3. Нехтування нетворкінгом

Дослідження LinkedIn показує, що 70% пошукачів отримують роботу завдяки успішному нетворкінгу.

Читайте також Ринок ІТ оживає: для яких кандидатів найбільше вакансій

Якщо вас цікавить посада в певній галузі, зверніться до знайомих, які знаються або працюють у цій сфері. Попросіть їх звести вас з потрібними людьми.

Якщо ви зацікавлені в просуванні по службі у поточній компанії, дізнайтеся, з ким вам варто поговорити про підвищення. Такі кроки можуть зайняти певний час, але вони з високою ймовірністю дадуть позитивний результат.

Помилка 4. Погана підготовка до співбесіди

Щоб успішно пройти співбесіду, вам потрібно вивчити компанію та вакансію, підготувати план бесіди, якому будете слідувати, і розробити відповіді на можливі запитання.

Читайте також Робота без кордонів: найцікавіші віддалені вакансії квітня

Інформація про компанію дозволять вам узгодити свій досвід з її культурою, а також допоможе ставити доречні запитання і показати, що ви серйозно ставитеся до пошуку роботи.

План співбесіди стане для вас важливим путівником — він допоможе пригадати, як краще розпочати розмову, що ви хочете донести рекрутеру і як її завершити. Саме план додасть вам впевненості у собі.

Помилка 5. Використання «слабких» фраз

Будьте уважні до слів, які використовуєте, розмовляючи з представником компанії. Не використовуйте слова та фрази, що мають негативний підтекст. Наприклад: «я не можу», «я не хочу», «я не впевнений» або «я не знаю».

Читайте також Як соцмережі можуть допомогти або завадити в пошуку роботи

Уникайте слів-заповнювачів на кшталт «гм», «а», «е» «ну, знаєте». І не оцінюйте запитання, кажучи щось на кшталт: «Це гарне запитання». Ви прийшли на співбесіду, щоб відповідати та ставити запитання, а не оцінювати їх.

Занадто багато фраз на кшталт «вибачте» або «мені шкода», також можуть зробити вас слабким та невпевненим співрозмовником.

Помилка 6. Відсутність подальших дій

Остання помилка при пошуку роботи, якої слід уникати, — це відсутність подальших дій після співбесіди. Напишіть рекрутеру/іншому представнику компанії e-mail або повідомлення в месенджери, нагадавши про себе і поцікавившись результатами співбесіди.

Читайте також Уряд спростив процедуру підтвердження роботи за фахом для певної категорії працівників

Рекрутери цінують таку зацікавленість та бажання працювати, і часто це має вирішальне значення під час прийняття рішення щодо кандидата на етапі відбору.

Нагадаємо, на ринку праці у Києві продовжує зберігатися позитивна динаміка щодо зростання середньої зарплати, що відображає економічну активність у столиці. При цьому середня заробітна плата у жителів Києва перевищує середні показники по країні.

Середня зарплата в Києві у квітні становить 27,5 тис. грн, якщо говорити про повну зайнятість та стандартний робочий день. При цьому рівень виплат залежить від посад та варіюється від 18 тис. до 50 тис. грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.