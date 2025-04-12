Як соцмережі можуть допомогти або завадити в пошуку роботи — Finance.ua

Як соцмережі можуть допомогти або завадити в пошуку роботи Сьогодні 12:12 — Особисті фінанси

Як соцмережі можуть допомогти або завадити в пошуку роботи

Сучасний ринок праці вимагає не лише професійних навичок, а й усвідомленого підходу до власної онлайн-присутності. Усе більше роботодавців перевіряють профілі кандидатів у соціальних мережах, аби краще зрозумітиїхню особистість, професійну активність і потенційну відповідність корпоративній культурі компанії.

Про це розповідає Олексій Велитченко, HRBP у robota.ua.

Чому рекрутери переглядають соцмережі

Зазначається, що перевірка соцмереж кандидата може допомогти роботодавцю переконатися у відповідності інформації — чи збігаються дані з резюме.

Також рекрутер може оцінити професійну активність — чи кандидат ділиться професійними досягненнями, статтями, кейсами.

Якщо посада передбачає роботу з клієнтами, перевірка соцмереж допомогає зрозуміти цінності та стиль комунікації потенційного працівника.

Це допомагає виявити можливі ризики, як от недоречні висловлювання, конфліктні дописи, негативні відгуки про попередніх роботодавців.

Які соцмережі та месенджери важливі для працевлаштування

Різні платформи по-різному важливі для роботодавців.

LinkedIn — ваш професійний паспорт. Переконайтеся, що профіль заповнений, містить актуальну інформацію, ключові слова та рекомендації.

Facebook, Instagram, Twitter — якщо ваш профіль відкритий, компанія може переглянути його. Тому варто визначити, які дописи залишити публічними, а які — зробити приватними.

Telegram, Viber все частіше використовуються для ділової комунікації. Ваш нікнейм, фото та ім’я можуть стати першими елементами взаємодії з рекрутером. Важливо, щоб ця інформація не створювала непорозумінь.

GitHub, Behance, Dribbble — це обов’язкові ресурси для демонстрації робіт для IT-спеціалістів, дизайнерів та представників креативних професій.

Найпоширеніші помилки кандидатів у соцмережах

Різні імена в резюме та соцмережах — це ускладнює ідентифікацію.

— це ускладнює ідентифікацію. Непрофесійний нік — «Скібідикетчуп2005» не справить гарного враження на рекрутера.

— «Скібідикетчуп2005» не справить гарного враження на рекрутера. Суперечливий контент — політичні скандали, хейтспіч, надмірний негатив.

— політичні скандали, хейтспіч, надмірний негатив. Відсутність будь-якої інформації — закриті профілі викликають підозру.

— закриті профілі викликають підозру. Старі чи невідповідні фото — якщо в LinkedIn досі аватарка з випускного у 2010-му, час оновити.

Як підготувати соцмережі до пошуку роботи

1. Очистьте або приховайте суперечливий контент. Перегляньте публікації та налаштування конфіденційності.

2. Актуалізуйте профілі. Додайте останній досвід роботи, нові здобуті навички, цікаві проєкти.

3. Переконайтеся, що ім’я в соцмережах збігається з ім’ям в резюме.

4. Створіть професійний імідж. Підпишіться на галузеві спільноти, діліться корисними матеріалами.

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Продемонструйте експертність. Навіть один хороший пост про ваші професійні досягнення може позитивно вплинути на сприйняття рекрутера.

Нагадаємо, у березні ринок праці продовжував розвиватися під впливом реалій повномасштабної війни і сезонних чинників.

Перше позначилося на тому, що другий місяць поспіль серед десятки найзатребуваніших посад — військовослужбовці. Також експерти фіксують, що кількість вакансій, де роботодавці готові віддавати перевагу ветеранам, зросла на 12%.

У березні 2025 року середня зарплата збільшилася до 24 000 грн (+500 грн до лютого).

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