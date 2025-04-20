Куди вкласти гроші: поради банкіра для збереження заощаджень — Finance.ua

Куди вкласти гроші: поради банкіра для збереження заощаджень Сьогодні 10:12 — Особисті фінанси

Куди вкласти гроші: поради банкіра для збереження заощаджень

Попри стабілізацію валютного ринку та зміцнення курсу гривні щодо долара, українцям варто замислитися над збереженням власних заощаджень. І йдеться не лише про придбання валюти.

Про те, чому зараз варто подумати про збереження коштів, розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

Чому варто звернути увагу на власні кошти

Як пояснює банкір, наразі курс гривні вже тривалий час є доволі стабільним. Таким чином, температура на ринку спала, а поточні коливання курсів є незначними.

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На його погляд, у найближчі місяці найбільша загроза, з якою може стикнутися країна, полягає в стані економічної та воєнної невизначеності із вразливістю до ворожих руйнівних інформаційних операцій.

На фоні цього варто потурбуватися й про власні заощадження, нагадує Мамедов.

«З огляду на вжиті монетарні заходи НБУ з подолання інфляції та зміцнення гривні, у другому кварталі максимально інфляція складе від 3% до 4,5%. Тобто, щоб зберегти наявні кошти, дохідність від їх вкладання має щонайменше перекрити інфляцію», — вважає банкір.

Як додає Мамедов, НБУ для розв’язання цього питання може підняти облікову ставку до 16 — 16,5%, але така корекція фактично унеможливить різкі зміни валютних курсів.

Де та як тримати статки

Долар та євро. Є прогнози, що коливання курсу долара впродовж наступних 3 місяців буде досить помірним. Відтак, офіційний курс коливатиметься в межах 41,80 — 42,80 гривні за долар.

«Отже, купівля доларів США не стане панацеєю для того, щоб зберегти кошти від знецінення», — каже Мамедов.

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Водночас вартість євро треба розглядати у парі торгів з доларом: з огляду на світові тенденції незначного зміцнення європейської валюти, співвідношення курсу долара до євро залишиться відносно сталим: 1 долар = 0,9 — 0,95 євро. Тобто різниця між вартістю валют не перевищить 10%.

Крім того, передумов для того, щоб курс євро рекордно виріс також немає. Купівля валюти може стати лише індексацією статків, але навряд чи придбання євро збільшать значно дохід.

Депозити. Зараз Нацбанк створив умови для заохочення розвитку депозитів: з 4 квітня ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, на основі якої формується дохідність гривневих вкладів, зросла до 19%.

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«Відтак з квітня розпочинається період найвищих ставок за всіма різновидами гривневих вкладів, що триватиме, як мінімум, до кінця червня», — додає Сергій Мамедов.

Як радить банкір, якщо громадянин хоче перестрахуватися на випадок можливих неочікуваних обставин та не залежати від терміну розміщення коштів, то йому підійдуть вклади терміном 3 — 6 місяців та 6 — 9 місяців:

Ультракороткі депозити з терміном розміщення коштів від 3 місяців до 6 місяців можуть дати дохід в середньому 13 — 13,5% річних, Середні ставки за вкладами на 6 — 9 місяців коливатимуться в діапазоні 13,5 — 14,5%, Середня дохідність вкладів на 9 — 12 місяців може принести дохід в 13 — 13,5% річних, Середні ставки за вкладами на 1 рік і довше коливатимуться в діапазоні 13 — 13,5%, однак максимально зростуть до 16 — 17% річних.

Однак тут варто врахувати, що у другому півріччі рівень інфляції в Україні може поступово знижуватися, а наприкінці року взагалі опуститися нижче аніж 10% у річному вимірі.

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Таким чином, регулятор почне знижуватися облікову ставку та коригуватися ставку за 3-місячними депозитними сертифікатами. Це може призвести до поступового зниження дохідності за гривневими депозитами.

З урахуванням податкових платежів, а це 23% від отриманого прибутку, громадяни можуть отримати 9,5 — 12% від дохідності вкладів.

Золото. Альтернативним інструментом для збереження коштів можуть стати золоті зливки, світова ціна яких набирає обертів. Найбільш затребуваними є зливки вагою 50 — 100 грамів.

Золото краще використовувати для збереження статків на довготривалу перспективу, а не задля ситуативного заробітку.

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