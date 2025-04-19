Автомобіль після ДТП: чи вигідно купувати та на що звернути увагу — Finance.ua

Автомобіль після ДТП: чи вигідно купувати та на що звернути увагу Сьогодні 17:15 — Особисті фінанси

Автомобіль після ДТП: чи вигідно купувати та на що звернути увагу

Купівля автомобіля після аварії може бути як фінансово вигідною, так і ризикованою угодою. Важливо знати, на що звертати увагу під час вибору такої машини, а також як правильно оцінити майбутні витрати на ремонт і рівень безпеки.

Про це написав Autogid.

Загальні зауваження

Чи варто інвестувати в битий автомобіль, залежить від кількох важливих факторів.

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По-перше, потрібно ретельно оцінити ступінь ушкоджень та можливість їх усунення.

По-друге, важливо врахувати не лише ціну придбання, а й подальші витрати на ремонти, страхування та експлуатацію.

Варто також зважити на ризики, пов’язані з безпекою та надійністю битих автомобілів.

Невеликі зовнішні пошкодження

Вм’ятини, подряпини та дрібні сколи на кузові, виправлення яких коштує до 25 тис. грн, можуть бути вигідною покупкою завдяки суттєвій знижці на авто.

Легкі пошкодження кузовних елементів

Великі вм’ятини на дверях або крилах легко ремонтувати або замінити, але краще уникати пошкоджень після граду через високі витрати на ремонт.

Авто після міських ДТП

Машини з незначними аваріями на низьких швидкостях можуть бути вигідними для відновлення, але їх слід ретельно перевіряти на приховані пошкодження.

Нагадаємо, з початку року українці придбали майже 9 тис. вживаних авто з США. У І кв. 2025 р. свою першу реєстрацію в Україні пройшли 8984 вживаних легковиків із США.

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