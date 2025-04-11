ТОП-10 вживаних авто із США: що обирають українці — Finance.ua

ТОП-10 вживаних авто із США: що обирають українці
З початку року українці придбали майже 9 тис. вживаних авто з США. У І кв. 2025 р. свою першу реєстрацію в Україні пройшли 8984 вживаних легковиків із США.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найбільша частка з цієї кількості (42%) — електромобілі. Бензинові авто охопили 41%. Гібридним авто належить — 7%. Дизельним та авто з ГБО — по 5%.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк з січня по березень — 6 років.
ТОП-10 вживаних авто, виготовлених в США:
- Tesla Model Y — 1176 од.;
- Tesla Model 3 — 1119 од.;
- Ford Escape — 636 од.;
- Jeep Cherokee — 511 од.;
- Nissan Rogue — 446 од.;
- Volkswagen Passat — 413 од.;
- Chevrolet Bolt — 412 од.;
- BMW X3 — 384 од.;
- BMW X5 — 381 од.;
- Tesla Model S — 360 од.
Нагадаємо, компанія Audi призупинила постачання машин у США через американське мито, введене за рішенням президента Дональда Трампа.
Усі транспортні засоби, що прибули до США після 2 квітня, мають бути на якийсь час затримані і не будуть передаватися дилерам. Тепер роздрібні торговці мають зосередитись на скороченні запасів.
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