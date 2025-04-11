ТОП-10 вживаних авто із США: що обирають українці — Finance.ua

ТОП-10 вживаних авто із США: що обирають українці Сьогодні 21:00 — Технології&Авто

ТОП-10 вживаних авто із США: що обирають українці

З початку року українці придбали майже 9 тис. вживаних авто з США. У І кв. 2025 р. свою першу реєстрацію в Україні пройшли 8984 вживаних легковиків із США.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка з цієї кількості (42%) — електромобілі. Бензинові авто охопили 41%. Гібридним авто належить — 7%. Дизельним та авто з ГБО — по 5%.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк з січня по березень — 6 років.

ТОП-10 вживаних авто, виготовлених в США:

Tesla Model Y — 1176 од.; Tesla Model 3 — 1119 од.; Ford Escape — 636 од.; Jeep Cherokee — 511 од.; Nissan Rogue — 446 од.; Volkswagen Passat — 413 од.; Chevrolet Bolt — 412 од.; BMW X3 — 384 од.; BMW X5 — 381 од.; Tesla Model S — 360 од.

Нагадаємо, компанія Audi призупинила постачання машин у США через американське мито, введене за рішенням президента Дональда Трампа.

Усі транспортні засоби, що прибули до США після 2 квітня, мають бути на якийсь час затримані і не будуть передаватися дилерам. Тепер роздрібні торговці мають зосередитись на скороченні запасів.

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