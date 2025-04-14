ТОП-5 німецьких автомобілів, які добре переносять обладнання газом (ГБО, фото) — Finance.ua

ТОП-5 німецьких автомобілів, які добре переносять обладнання газом (ГБО, фото) Сьогодні 04:23 — Технології&Авто

Перехід на газобалонне обладнання (ГБО) залишається серед українських водіїв популярним способом заощадити на пальному. Та не всі автомобілі однаково добре переносять цей тип пального. Експерти визначили п’ять моделей з Німеччини, які найкраще адаптуються до ГБО та демонструють довготривалу надійність.

1. Opel Zafira B / Astra H (1.6 16V, Z16XEP / Z16XER)

Роки випуску: 2005−2013

Ці моделі вирізняються простими атмосферними двигунами з гідрокомпенсаторами, які ідеально підходять для встановлення газу. Навіть після пробігу у 200 000 км на ГБО потужність втрачається мінімально.

2. Volkswagen Passat B5+ / B6 (2.0 MPI)

Роки випуску: 2001−2010

Класичний атмосферний двигун від VAG демонструє стабільну роботу на газу. Варто уникати складніших FSI-моторів, а 2.0 MPI при правильному налаштуванні ГБО працює без нарікань.

3. Mercedes-Benz E-Class W211 (2.6 / 3.2 V6, M 112 )

Роки випуску: 2002−2009

Атмосферні V6 із чавунним блоком циліндрів вважаються «вічними» серед двигунів. За якісного встановлення системи 4-го покоління, ці мотори легко переносять роботу на газу.

4. BMW 5 Series E39 / E60 (2.5 / 3.0, M 54 / M 52 )

Роки випуску: 1998−2007

Шестициліндрові мотори BMW з механічними клапанами вимагають лише періодичного регулювання, але чудово себе показують на газі при належному догляді.

5. Audi A4 B6 / B7 (1.8 / 2.0 атмосферний або 1.8 Turbo)

Роки випуску: 2001−2008

Надійні й прості у конструкції мотори, особливо без безпосереднього уприску пального. Легко адаптуються до ГБО, що робить їх чудовим вибором для тривалої експлуатації.

Атмосферні бензинові двигуни без складної електроніки залишаються найкращим вибором для установки газу. Якщо поєднати надійну модель з якісним обладнанням — можна отримати роки економної та безпроблемної експлуатації.

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Ampercar За матеріалами:

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