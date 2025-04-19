Як отримати податкову знижку за благодійність — Finance.ua

Як отримати податкову знижку за благодійність
В Україні люди можуть скористатися податковою знижкою, якщо вони протягом року здійснювали витрати на благодійність.
Про це повідомили у Державній податковій службі.
Умови для отримання знижки
1. Кошти або майно були передані тільки неприбутковим організаціям, які зареєстровані в Україні та внесені до Реєстру неприбуткових організацій на дату передачі коштів або майна.
2. Знижка надається на суму витрат, які не перевищують 4% загального оподатковуваного доходу платника податків за звітний рік.
3. Документи, які підтверджують витрати:
- квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери;
- копії договорів (за наявності).
Документи мають містити інформацію про благодійника та отримувача внеску.
Копії підтверджуючих документів подаються разом з податковою декларацією. Оригінали документів не подаються, але зберігаються у платника протягом строку давності.
На вимогу контролюючого органу, платники мають надати документи, які підтверджують доходи або витрати для податкової знижки.
Якщо переказ зроблено на особисті рахунки волонтерів — така сума не враховується у податковій знижці.
Внески на спеціальні рахунки, наприклад, Національного банку України або UNITED24, не дають права на знижку, оскільки ці юридичні особи не є неприбутковими організаціями.
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У ДПС рекомендують перевіряти відображення юридичних осіб у відповідних реєстрах під час підрахунку витрат, які можна віднести до податкової знижки.
З 1 січня по 31 грудня 2025 року можна подавати документи на отримання податкової знижки за витратами, понесеними у 2024 році.
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