Електронні повістки: чи передбачені вони новим законом про мобілізацію — Finance.ua

Електронні повістки: чи передбачені вони новим законом про мобілізацію Сьогодні 09:01 — Казна та Політика

Електронні повістки: чи передбачені вони новим законом про мобілізацію

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через повномасштабне вторгнення рф. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки, які отримують повістки. Нещодавно в Україні ухвалили закон про мобілізацію.

Документ дозволяє ТЦК підписувати повістку електронним цифровим підписом. Фахівці порталу sud.ua розповіли , чи передбачено у новому законі вручення електронних повісток.

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Перша редакція законопроєкту № 10 449 передбачала, що «повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста». Також у статті 22 закону про мобілізацію в редакції, яку схвалював парламент в першому читанні, передбачалося, що «днем вручення повістки про виклик до ТЦК є:

день вручення такої повістки під розписку;

день отримання ТЦК повідомлення про доставлення такої повістки до електронного кабінету". «Якщо повістку про виклик до ТЦК надіслано до електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста пізніше 17 години, така повістка вважається врученою у робочий день, наступний за днем її відправлення, незалежно від надходження до ТЦК повідомлення про її доставлення», — йшлося у документі.

Так, у першій редакції законопроєкту була визначеність стосовно того, коли повістка вважається врученою.

Але під час підготовки документа до другого читання відповідні норми із законопроєкту були вилучені. У законі про мобілізацію немає жодних норм про те, чи мають бути ці повістки у паперовому чи в електронному виді, з якого моменту вони вважаються врученими/доставленими.

Так, у статті 22 прописана норма, що військовозобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою, зобов’язані уточнити свої облікові дані через ЦНАП або електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста, або у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження. У разі отримання повістки про виклик до ТЦК громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначені у ній місце та строк.

При цьому, визначено, що у повістці про виклик до ТЦК зазначаються, крім ПІБ і дати народження громадянина, якому адресована повістка, мети виклику до ТЦК тощо, також й «підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку».

У документі також зазначається, що «під час вручення повістки ТЦК на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов’язані назвати свої прізвища, ім'я та по батькові, посади, а також пред’явити службові посвідчення».

«Отже, з одного боку, йдеться про те, що повістка може містити підпис посадової особи ТЦК в електронному вигляді, і сама повістка як документ може „формуватися“ (тобто, створюватися в цифровому вигляді), з іншого — йдеться про фізичне вручення такої повістки», — йдеться у повідомленні.

Новий закон передбачає, що Кабмін в Порядку проведення призову громадян на військову службу окремо врегулює порядок оповіщення військовозобов'язаних та резервістів, їх прибуття до ТЦК, військових частин ЗСУ тощо. Тобто, серед іншого, й вручення повісток.

Також уряд встановить в цьому документі процедуру перевірки військово-облікових документів громадян, уточнення персональних даних військовозобов'язаних та резервістів та внесення відповідних змін у військово-облікові документи.

«Закон не дає прямої відповіді на питання, чи можуть вручити повістку в електронному вигляді - він не передбачає ані такої процедури, ані заборони на її запровадження Кабміном», — йдеться у повідомленні.

Довідка Finance.ua:

Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув законопроекти про Реєстр військовозобов'язаних № 11 143. Документ пропонує повернути майже всі пункти щодо персональних даних, які вдалось виключити в іншому законопроєкті;

нині батьки трьох чи більше дітей мають право на відстрочку від військової служби. Але за несплату аліментів протягом трьох місяців відстрочку можуть анулювати;



українські чоловіки у віці 18−60 років, які перебувають за кордоном, повинні оновити свої військово-облікові дані в консульствах протягом 60 днів, щоб працівники Територіального центру комплектування розуміли, хто знаходиться за кордоном, і не витрачали час на оформлення повісток в Україні.



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