Чому чоловіки за кордоном мають оновити дані в консульствах — у Раді дали роз’яснення Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Чому чоловіки за кордоном мають оновити дані в консульствах — у Раді дали роз’яснення

Українські чоловіки у віці 18−60 років, які перебувають за кордоном, повинні оновити свої військово-облікові дані в консульствах протягом 60 днів, щоб працівники Територіального центру комплектування розуміли, хто знаходиться за кордоном і не витрачали час на оформлення повісток в Україні.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський.

«Оновлення персональних даних для отримання консульських послуг — це лише засіб, для того, щоб ми розуміли, хто з громадян України, які є військовозобов'язаними, перебувають або постійно проживають за кордоном. Для того, щоб ми не складали, ТЦК не складали їм повістки, не витрачали на це час і ресурси», — пояснює Веніславський.

За його словами, після того, як чоловіки оновлять свої військово-облікові дані у консульствах, повістки їм надсилатися не будуть.

«Ми не маємо механізму вручення повістки за кордоном, тому що це вручають представники ТЦК СП, а за кордоном їхня юрисдикція не поширюється», — розповів народний депутат.

Веніславський додав, що також немає процедури повернення чоловіків до України.

«Ніяких негативних наслідків для громадян України, які хочуть оновити свої дані, документи, паспорти, чи отримати консульські послуги, точно не буде. Треба пояснити, що отримання військово-облікового документа ніяким чином не означає, що ці громадяни завтра чи післязавтра будуть мобілізовані, тому що механізму, який би змусив громадян України повернутися, якщо вони цього не хочуть, якщо вони легально перетнули державний кордон і якщо щодо них немає кримінальних проваджень в Україні, в принципі, досить складно», — каже Веніславський.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби;

16 квітня закон підписав президент України Володимир Зеленський;

документ, серед іншого, передбачає, що чоловіки у віці 18−60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника;

також військовозобов'язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу поліції чи працівників ТЦК.

УНН За матеріалами:

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