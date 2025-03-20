День фінансів: зростання виторгів бізнесу, оренда з викупом, зміни щодо реєстрів платників податків — Finance.ua

День фінансів: зростання виторгів бізнесу, оренда з викупом, зміни щодо реєстрів платників податків Сьогодні 17:35

У четвер, 20 березня, Україна отримала 1 млрд євро від ЄС з надходжень від російських активів.

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