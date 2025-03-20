День фінансів: зростання виторгів бізнесу, оренда з викупом, зміни щодо реєстрів платників податків — Finance.ua

День фінансів: зростання виторгів бізнесу, оренда з викупом, зміни щодо реєстрів платників податків
У четвер, 20 березня, Україна отримала 1 млрд євро від ЄС з надходжень від російських активів.
Також прозвучали відповіді на такі питання:
Чи можна досягти повного припинення вогню в Україні за пару тижнів? Україна та США сьогодні провели детальні перемовини. Зокрема обговорили й можливість досягнення припинення вогню. Про це повідомляється в заяві президента Володимира Зеленського під час Zoom-брифінгу для журналістів.
Що держава гарантує тим, хто звільнився з полону? Звільнені з полону військовослужбовці можуть звільнитися зі служби. Це передбачає ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», зміни до якого набрали чинності 18 травня минулого року. При цьому немає значення, коли саме військовослужбовця було звільнено з полону.
Куди звертатися, якщо не надійшли виплати ВПО? Фахівці Юридичного порадника ВПО зазначають, що часто отримують питання про те, чому цього місяця не надійшла допомога на проживання ВПО.
Якою є позиція Китаю щодо війни росії проти України? Китаю не піде на користь ні перемога, ні поразка росії у війні проти України. Найкращий сценарій для Пекіна — холодна війна з «гібридним миром».
Яким буде курс долара: прогноз банкіра до середини 2025 року? У другому кварталі 2025 року коридор валютних змін офіційного курсу складе в середньому 41,8−42,8 грн/долар. Відтак з початку року і до липня офіційний курс долара потенційно зросте максимум на 1,8%.
Які підводні камені оренди з правом викупу? Оренда з правом викупу — це вид договору, за яким одна сторона (орендодавець) передає іншій стороні (орендарю) майно у користування на певний строк за плату, з правом подальшого викупу цього майна у власність.
Податкова зафіксувала зростання виторгів бізнесу: у яких сегментах найбільше? Державна податкова служба України фіксує стійке зростання виторгів після традиційного зимового спаду. Дані свідчать про активізацію бізнесу та збільшення середньоденного виторгу у різних сферах економіки.
Зміни щодо реєстрів платників податків. Державна податкова служба України оновила форму запиту про отримання витягу з реєстру платників ПДВ (ідентифікатор форми J/F1301705). Відтепер у запиті можна зазначити новий спосіб отримання витягу — в електронній формі.
Майже половина українських банків мають іноземних власників. В Україні з-поміж 61 банківської установи 26 мають іноземних співвласників і 7 контролюється державою станом на березень 2025 року. Сукупні активи банків перевищують 3,4 трлн грн, а їхні доходи за 2024 рік сягнули понад 500 млрд грн.
До речі, у новому матеріалі Finance.ua розповість, які способи оплати комуналки є найвигіднішими на старті 2025 року та де можна сплачувати рахунки без зайвих переплат.
П’ять найлегших та найвигідніших способів заплатити за комуналку
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