Майже половина українських банків мають іноземних власників — дослідження Сьогодні 15:00 — Фондовий ринок

Майже половина українських банків мають іноземних власників — дослідження

В Україні з-поміж 61 банківської установи 26 мають іноземних співвласників і 7 контролюється державою станом на березень 2025 року. Сукупні активи банків перевищують 3,4 трлн грн, а їхні доходи за 2024 рік сягнули понад 500 млрд грн.

Про це свідчать дані аналітики R&D центру YouControl.

П’ятірка найбільших банків за статутним капіталом

Активи діючих банків України, за даними НБУ станом на 01.02.2025 року, складають 3,4 трлн грн. За 2024 рік доходи банків склали 507,3 млрд грн, а за січень 2025 року — 45,6 млрд грн.

Більшість банків зареєстровані у Києві (46), 4 — на Львівщині, 3 — у Дніпропетровській області, по 2 банки — у Запорізькій, Одеській та Чернігівській області. У Харківській та Полтавській області зареєстровано по одному банку.

Сукупний розмір статутних капіталів всіх діючих українських банків складає 408,5 млрд грн. П’ятірку лідерів за розміром статутного капіталу складають банківські установи, контрольний пакет акцій яких належить державі:

ПриватБанк — 206,01 млрд грн;

Ощадбанк — 49,5 млрд грн;

Укрексімбанк — 45,6 млрд грн;

Сенс Банк — 28,7 млрд грн;

Укргазбанк — 13,8 млрд грн.

4 з вищезгаданих державних банків, крім «Сенс Банку», також входять до п’ятірки банків за розміром чистих активів за 2024 рік.

З січня 2024 року 88,9% акцій АТ «Перший Інвестиційний Банк» перейшли у власність держави. Раніше ці акції належали Євгенію Гінеру, який перебуває під санкціями РНБО. Розмір статутного капіталу банку складає 338,1 млн грн.

У липні 2024-го націоналізували «Мотор Банк». 100% акцій банку було стягнуто на користь держави на підставі рішення Вищого антикорупційного суду від 18.04.2024 року у справі № 991/558/24. Раніше акціонером банку був екснардеп Вячеслав Богуслаєв, який знаходиться під санкціями РНБО.

Майже половина українських банків — з іноземними власниками

Акціонерами близько 43% від усіх українських банків (26) із часткою понад 10% є іноземні компанії. При цьому у 20-ти з них частка іноземного капіталу перевищує 95%.Водночас бенефіціарами 5 банків з іноземним капіталом є громадяни/резиденти України:

Авангард Банк — бенефіціари Макар Пасенюк та Костянтин Стеценко;

МТБ Банк — бенефіціари Ігор Згуров та Михайло Партікевич;

Індустріалбанк — бенефіціар Ігор Дворецький;

Таскомбанк — бенефіціар Сергій Тігіпко;

Універсал Банк / Monobank — бенефіціар Сергій Тігіпко.

Інфографіка: YouControl

Українські банки та їхні зв’язки з корпоративними групами та PEPs

Окрім банків Сергія Тігіпка, ще 8 українських банків пов’язані із національними публічними діячами або пов’язаними із ними особами:

Акордбанк — акціонер Данило Волинець є ключовою особою «Групи родини Волинець» та чоловіком Оксани Маркарової, яка обіймає посаду Надзвичайного і повноважного посла України в США.

А-Банк — акціонер Григорій Суркіс, народний депутат 9 скликання, ключова особа «Групи родини Суркісів».

Кліринговий Дім — бенефіціарка Юлія Льовочкіна, екснародна депутатка. Юлія Льовочкіна є сестрою народного депутата Сергія Льовочкіна, за інформацією «Радіо Свобода» «Депутати-мільйонери Львочкіни досі не поверталися в Україну і мовчать про війну — „Схеми“» від 04.05.2022 року. Крім того, вони є ключовими особами «Групи родини Льовочкіних».

Банк інвестицій та заощаджень — акціонер Степан Івахів, народний депутат України, ключова особа корпоративної групи «Континіум».

ПУМБ — бенефіціар Рінат Ахметов, екснардеп, ключова особа групи «СКМ».

Кристалбанк — акціонерка Марина Ленніг. В публікації «Економічної правди» «Дружина колишнього в.о. міністра економіки стала власником «Кристалбанку» від 27.03.2015 року, пані Марина згадується як дружина Вадима Копилова — колишнього першого заступника міністра економічного розвитку та торгівлі України (12.2010−03.2012 рр.).

Асвіо Банк — акціонер Олександр Супруненко, колишній народний депутат, ключова особа «Групи братів Супруненко».

МІБ — бенефіціар Петро Порошенко, народний депутат України, ключова особа корпоративної групи «Укрпромінвест». З 12.02.2025 року знаходиться під санкціями РНБО.

Інфографіка: YouControl

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