Що держава гарантує тим, хто звільнився з полону (виплати, відпустки, правова допомога) — Finance.ua

Що держава гарантує тим, хто звільнився з полону (виплати, відпустки, правова допомога) Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Що держава гарантує тим, хто звільнився з полону (виплати, відпустки, правова допомога)

Звільнені з полону військовослужбовці можуть звільнитися зі служби. Це передбачає ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», зміни до якого набрали чинності 18 травня минулого року. При цьому немає значення, коли саме військовослужбовця було звільнено з полону.

Про це пише Армія інформ

Якщо військовослужбовець вирішить скористатися правом на звільнення, то він також може розраховувати на одноразову допомогу при звільненні. Вона становить 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний рік служби.

Додаткова відпустка

Якщо ж військовослужбовець, який повернувся з полону, бажає продовжувати службу, він має право на 90 днів відпустки. Така відпустка не поділяється на частини, і під час неї продовжує нараховуватися грошове забезпечення. Відкликати з такої відпустки можуть лише за згодою військовослужбовця.

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Одноразова та щорічна виплата від держави

Звільнені з полону мають право на одноразову допомогу в 100 тисяч гривень. Це стосується як цивільних, так і військовослужбовців.

Також передбачається виплата щорічної фінансової допомоги для тих, хто був у полоні. Це 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в місцях несвободи.

Як отримати

Для розрахунку таких виплат потрібно, щоб був встановлений факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Встановленням цього факту займається спеціальна комісія при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Один з обов’язкових документів, який потрібно надати комісії, — довідка про перебування в полоні. Її можна отримати в Національному інформаційному бюро. Запит потрібно направити на електронну пошту бюро: info@nib.gov.ua

Правова допомога

Звільнені з полону громадяни мають право на правову допомогу. І враховуючи всі бюрократичні чинники, які існують у нашій державі, така допомога зайвою точно не буде.

Первинна правова допомога (отримання юридичних консультацій, допомога у написанні заяв, скарг) надається всім, кого росія позбавила свободи.

Вторинна правова допомога (складання документів, захист та представництво інтересів у судах тощо) надається тим, кому комісія при Мінреінтеграції встановить факт позбавлення цих осіб свободи внаслідок збройної агресії проти України.

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