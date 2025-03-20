Які зміни відбулися щодо реєстрів платників податків — Finance.ua

Які зміни відбулися щодо реєстрів платників податків Сьогодні 16:13 — Казна та Політика

Які зміни відбулися щодо реєстрів платників податків

Державна податкова служба України оновила форму запиту про отримання витягу з реєстру платників ПДВ (ідентифікатор форми J/F1301705). Відтепер у запиті можна зазначити новий спосіб отримання витягу — в електронній формі.

Про це повідомила ДПС.

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Витяг в електронній формі надсилається в електронний кабінет або на адресу електронної пошти платника ПДВ. Для цього у запиті платник ПДВ має обрати відповідний спосіб отримання витягу — в електронній формі.

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Нагадуємо, що за запитом в електронній формі (ідентифікатор форми J/F1300406) платники ПДВ можуть отримати в електронній формі довідку з реєстру платників ПДВ з відомостями про своїх контрагентів.

Також дані з реєстру платників ПДВ, у тому числі інформацію про анулювання реєстрації платників ПДВ, ДПС оприлюднює в електронному кабінеті у розділі «Реєстри» ( https://cabinet.tax.gov.ua/registers ).

Довідка Finance.ua:

Державна податкова служба України у рамках виконання Національної стратегії доходів до 2030 року впроваджує заходи з підвищення ефективності та прозорості податкового адміністрування, рівня дотримання податкового законодавства платниками податків, відповідності європейським стандартам.

Державна податкова служба України (ДПС) зменшила кількість підприємств, віднесених до ризикових, на 10 тис., та планує максимально зменшити кількість заблокованих податкових накладних (ПН), повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

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