Які зміни відбулися щодо реєстрів платників податків — Finance.ua
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Які зміни відбулися щодо реєстрів платників податків

Казна та Політика
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Які зміни відбулися щодо реєстрів платників податків
Які зміни відбулися щодо реєстрів платників податків
Державна податкова служба України оновила форму запиту про отримання витягу з реєстру платників ПДВ (ідентифікатор форми J/F1301705). Відтепер у запиті можна зазначити новий спосіб отримання витягу — в електронній формі.
Про це повідомила ДПС.
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Витяг в електронній формі надсилається в електронний кабінет або на адресу електронної пошти платника ПДВ. Для цього у запиті платник ПДВ має обрати відповідний спосіб отримання витягу — в електронній формі.
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Нагадуємо, що за запитом в електронній формі (ідентифікатор форми J/F1300406) платники ПДВ можуть отримати в електронній формі довідку з реєстру платників ПДВ з відомостями про своїх контрагентів.
Також дані з реєстру платників ПДВ, у тому числі інформацію про анулювання реєстрації платників ПДВ, ДПС оприлюднює в електронному кабінеті у розділі «Реєстри» (https://cabinet.tax.gov.ua/registers).

Довідка Finance.ua:

  • Державна податкова служба України у рамках виконання Національної стратегії доходів до 2030 року впроваджує заходи з підвищення ефективності та прозорості податкового адміністрування, рівня дотримання податкового законодавства платниками податків, відповідності європейським стандартам.
  • Державна податкова служба України (ДПС) зменшила кількість підприємств, віднесених до ризикових, на 10 тис., та планує максимально зменшити кількість заблокованих податкових накладних (ПН), повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.
За матеріалами:
Finance.ua
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