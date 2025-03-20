ДПС зменшила кількість ризикових підприємств на 10 тис. — Finance.ua

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ДПС зменшила кількість ризикових підприємств на 10 тис.

Казна та Політика
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ДПС зменшила кількість ризикових підприємств на 10 тис.
ДПС зменшила кількість ризикових підприємств на 10 тис.
Державна податкова служба України (ДПС) зменшила кількість підприємств, віднесених до ризикових, на 10 тис., та планує максимально зменшити кількість заблокованих податкових накладних (ПН), повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.
«Насьогодні (…) ми зменшили підприємства, які було віднесено до ризикових, на 10 тисяч. Прибрали цю несправедливу функцію Державної податкової служби, яка була в 2024 році та минулих (роках. — Ред.). Зменшимо відсоток заблокованих податкових накладних», — сказав Кравченко під час розширеного засідання платформи «Діалог Влади та Бізнесу» у понеділок, яке транслювалося онлайн.
Він додав, що наразі частка заблокованих ПН становить 0,4% від поданих, але ДПС хоче зменшити її до мінімуму. Для цього ДПС напрацювала і подала свою ініціативу до Мінфіну щодо змін до постанови, яка регулює роботи СМКОР, щоб відсоток блокування податкових накладних не перевищував 0,1%.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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